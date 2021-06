Cada vez que vengo al “Imperio” me corroe la envidia de la buena al ver tanta perfección, de ver tantas carreteras perfectas, que no se acaban de construir porque aparecen otras nuevas en un abrir y cerrar de ojos. De puentes de concreto que se elevan unos encima de otros facilitando la movilidad. De ver tantos aeropuertos majestuosos, llenos de gente vibrante, mientras en Colombia con una mandíbula de burro en la mano izquierda, como Caínes llenos de odio, consumidos por la ira, destruyen lo poco que se ha creado. No puede seguir siendo el odio la razón social de ciertos grupos inconformes, así la iniquidad sea tan evidente y desconsoladora.

Esta vez la visita fue nuevamente a New Orleans, la encantadora ‘Big Easy’, en el estado de Louisiana, supuestamente uno de los más pobres del “Imperio”.

Ciudad fantástica, mezcla de todas las culturas porque fue francesa, asediada por británicos, ha sido española, después nuevamente francesa, después norteamericana, cuando Napoleón se las vende. Y que finalmente queda bajo el dominio del “Imperio”. Eso, la salvaría de la fuerza despiadada de la naturaleza, dada la tecnología para superar las adversidades de esa cultura extraordinaria que son los norteamericanos, debido a que esa costa del Golfo de México es presa fácil de los huracanes. Lo cual ha llevado a los neorlenianos (no se ha definido un gentilicio) a desarrollar un ingenioso sistema de bombeos y diques (que Cartagena debería imitar), que la drenan de manera eficiente de las inundaciones en un territorio que se encuentra por debajo del nivel del mar. Una ciudad que como Cartagena está al borde del mar y el río.

Sin embargo el famoso huracán Katrina quiso borrarla del mapa, y hoy se erige como si nada hubiese pasado, completamente reconstruida después de ser devastada en un 80%. New Orleans emerge del barro que dejó a su paso el huracán, vibrante, como recién salida de la ducha.

Pues esa mezcla de culturas hace que esa sorprendente ciudad sea la suma de la identidad caribe, el crisol y summum de todas las culturas. Que recibió una copiosa migración de irlandeses, alemanes, polacos e italianos, dada su condición de ‘muy fácil’ para conseguir empleos.

Todo ese sancocho de razas y culturas, dosificada por una fuerte porción de población de origen afro, ya que como Cartagena, New Orleans a mediados del siglo 18 fue un importante mercado de esclavos, traídos de mamá África. Aunque muchos de los que llegaron también lo hicieron por la diáspora que produjo la Revolución de Haití en 1803.

No puede seguir siendo el odio y la violencia la razón social de la rebeldía, en respuesta a tanta iniquidad, tan vieja como la historia misma de Colombia. Hoy New Orleans después de padecer tanto sufrimiento y discriminación, se yergue feliz como cuna de los movimientos a los derechos civiles.