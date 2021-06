Cuando se viene al Imperio dan ganas de quedarse, porque el gobierno funciona, las ciudades no solo están ordenadas, sino que son bonitas, llenas de paisajismo, carreteras perfectas, oferta de espacio público abundante, hay gran respeto por las instituciones. Luis Buñuel decía que hasta los uniformes de los policías son bonitos.

New Orleans particularmente es muy arborizada, uno ve árboles de cien años y más dentro del territorio urbano. La oferta de espacio público es de 40 m2 por persona (en Bogotá es de 7 m2 por persona), y las gentes son muy afables. No sé por qué extraña razón las personas cuando emigran se vuelven amables (las buenas costumbres se pegan). Debe ser porque la única patria que tienen es la tolerancia, de aceptarse unos a otros dadas las mezclas entre sí, de españoles, franceses, británicos, norteamericanos y afros, sobre todo de haitianos. New Orleans es especialmente una ciudad de inmigrantes por ser la ‘Big Easy’, no por prostituta, sino por ser muy fácil para conseguir empleos. Ese ha sido su gran atractivo. En estos tiempos de pandemia se ve por doquier avisos para contratar mano de obra (now hiring, we are hiring).

He estado hospedado en un hotel en Veterans Boulevard en la zona de Metaire (hotelería económica para estimular el sector turístico), con muy buenos precios, baratos y asequibles.

Fascinado, lavando y secando mi propia ropa en la lavandería del hotel, cosa que me divierte porque me mantiene activo y me hace sentir útil y vibrante. García Márquez decía que para no irse lejos en sus pensamientos, se ponía a pegar clavos en las paredes o arreglar algo que estuviese dañado en su casa.

Aquí en el Imperio el mamertismo estuviera feliz, porque el Gobierno dona dos mil dólares mensuales por persona, para ayuda estatal en el marco del COVID-19 (hay pesar porque la pandemia está casi controlada y la ayuda debe cesar en cualquier momento. El gobernador de Lousiana ya lo dijo). Entonces por supuesto la mano de obra esta cesante, prefieren no trabajar y quedarse en casa. Por todas partes se ven carteles que solicitan empleados, cosa que me preocupa, porque se obstruye el desarrollo empresarial. Los comercios funcionan a media marcha, las filas en los Drive Thru son enormes, no hay quién atienda, la espera para ser atendido en los restaurantes es demorada y requiere paciencia; situación que a la vez incentiva la llegada de mano de obra de latinoamericanos.

Las bondades del gobierno Biden han propiciado una gran ola migratoria, de gentes que llegan huyendo de la pobreza de sus países de origen. Uno no llega a entender por qué no van a Venezuela, a Cuba o Nicaragua. No, se vienen para el Imperio. Los haitianos, por ejemplo, que están a 900 kilómetros de distancia, teniendo a Cuba a solo 90 kilómetros (más cerca que ir de Cartagena a Barranquilla), lo prefieren.