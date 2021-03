Debo confesar que soy un adicto. Adicto sin esperanza, incurable, soy adicto a la televisión y más específicamente a la plataforma de distribución audiovisual en línea Netflix: soy parte integrante de esta enorme familia de más de 180 millones de suscriptores que en tiempo de pandemia ha crecido en más de 16 millones de suscripciones, el mayor aumento en un trimestre desde sus 13 años de historia. Confieso que veo todo: desde la tontas películas de adolescentes, a las comedias rosa, a los peliculones, a las series, a las telenovelas mexicanas, a los documentales. Todos los días paso de 2 a 4 horas pegado a la pantalla, y me gusta recomendar a mis amigos y a mis hijos títulos que me hayan impactado. El último es un documental titulado “A road to Wellbeing” (el sendero al bienestar) la historia de un viaje a la Patagonia argentina en la cadena montañosa del Fitz Roy, donde tuve el privilegio de estar filmando la película “Grito de piedra” con Werner Herzog y Donald Sutherland. El documental relata el viaje de un intelectual argentino devastado por el estrés que acompaña al famoso monje budista y gran fotógrafo Matthew Ricard apodado por la prensa internacional “El Hombre más feliz del mundo”, a Brother David, un monje benedictino de 92 años que ha pasado gran tiempo recluido en meditación y practicando la gratitud, y Tania Singer, una prestigiosa neurocientífica que ha trabajado en los mejores laboratorios del mundo, en un viaje adentro de sí mismo buscando el camino hacia el bienestar, como salir de un estado de estrés y ansiedad, y que le revelen algunas prácticas que le ayuden a encontrar tranquilidad y felicidad. El primer camino que propone este santo varón es cultivar activamente la bondad, la benevolencia, la compasión, la bondad amorosa hacia los otros, porque cuando te preocupas de los otros no tienes tiempo de ocuparte de ti mismo. La libertad y la paz interior te dan los instrumentos para superar tus angustias y no sentirte constantemente amenazado y te dan la fuerza de lidiar con cualquier situación tensa. Porque si uno se dirige a los demás con esta actitud amorosa no tiene tiempo de preguntarse ¿cómo me siento hoy?, ¿qué me está pasando?, ¿qué me preocupa? Una actitud egoísta que conlleva al estrés. El monje declaró que el apodo fue una ocurrencia de un periodista simpático pero reconoce que midieron el momento en el que se genera un estado mental diferente, cuando uno genera compasión y felicidad y bondad amorosa eso impulsa ondas cerebrales de una amplitud que nunca había sido registrada en el campo de la neurociencia. Vale la pena gozarse esta bella pieza de documentario para compartir su reacción a los pies del Fitz Roy, uno de los macizos más hermosos de la tierra.