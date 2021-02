Esta es una de las causas, por las cuales dentro de la teoría contractual administrativa, el equilibrio económico de un contrato administrativo, se ve afectado por la actuación de la administración, no en calidad de parte dentro del contrato, sino ejerciendo las facultades excepcionales que el legislador le otorgó en la ley 80 de 1993 modificada por la 1150 de 2007 en calidad de máxima autoridad administrativa del distrito. A dicha figura hubiese podido acudir el concesionario del corredor de carga en una posible demanda contencioso administrativa, en el evento que hubiese acatado lo ordenado por el alcalde Dau, en el sentido de levantar las talanqueras y no cobrar los peajes, por la presunta culminación de la tasa de retorno encontrada por la Contraloría General , quien jamás ha proferido ningún auto en ese sentido. Sabiamente el alcalde atendió las recomendaciones de sus asesores y declinó de tal empeño, el cual aunque altruista, le hubiese acarreado un detrimento económico a las arcas del distrito, toda vez que con el rompimiento de la ecuación contractual surgiría la obligación de indemnización para restablecer el equilibrio económico del contrato, de prosperar la eventual demanda. Hubiese sido peor la cura que la enfermedad, muchos han presionado al burgomaestre para que dé tal orden. Jamás hemos estado de acuerdo con la implementación de peajes internos y nos alegramos de los hallazgos de la Contraloría y esperamos que se finiquite dicha concesión, que se está aprovechando leoninamente de la ciudadanía, pero, eso es una cosa y otra muy distinta, obviar el deber ser por la efervescencia que generan los actos populistas, pasando por alto la verdad procesal, vulnerando el debido proceso y quebrantando el ordenamiento legal. Que las peticiones y la presión la ejerza la comunidad sobre la administración de los peajes, es hasta cierto punto admisible, sin embargo, como máxima autoridad administrativa de la Policía debe tomar las medidas respectivas para disuadirlos de acudir a las vías de hecho, evitando poner en riesgo a los trabajadores que en últimas no tienen ninguna responsabilidad. Lo que corresponde de parte del alcalde es solicitarle al representante legal de la parte concedente iniciar el proceso respectivo para la liquidación del contrato, en este caso al alcalde Dau, quien debe observar la fecha establecida en el pliego de condiciones para dicha liquidación o en su defecto invitando al concesionario para hacerlo de mutuo acuerdo, sin embargo y como están las cosas lo más seguro es que se vea obligado a acudir a la vía contencioso administrativa para liquidar el contrato de concesión, pero, es mejor eso que exponer el presupuesto del distrito y enriquecer los bolsillos de los corruptos al darles papaya.