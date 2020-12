Una frase acuñada por James Carville en 1992 rezaba: “Es la economía. Estúpido”. Carville fue un estratega en la exitosa campaña presidencial de 1992 de Bill Clinton contra el titular George Bush. La campaña de Clinton utilizó ventajosamente la recesión que prevalecía en ese momento en Estados Unidos como uno de los medios para derrocar con éxito a Bush. En nuestro caso la frase es el hambre estúpido es una respuesta perfecta para los economistas neoliberales que nos tratan inútilmente de explicar las razones de la inseguridad alimenticia campante en nuestras ciudades y en el campo con teorías keinesianas tanto apartadas de la realidad de la mayoría de los colombianos, cuanto la ignorancia que nosotros mismos como ciudadanos tenemos de la tragedia de cumplir la condena de la pobreza sin haber cometido ningún reato.

Gracias al padre Daniel Saldarriaga, y a Juan Carlos Buitrago, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Bancos de Alimentos, me acerque a este problema tan vergonzoso que es el problema del hambre. Inspirado por el Arzobispo de Cartagena, Jorge Enrique Jiménez, con la colaboración del Indio Rodríguez y de Agripina Perea, abrimos un comedor social para pelear La Guerra del Hambre, y ahora hemos llegado a 1.500 almuerzos semanales para niños de la comunidad Revivir de San José de los Campanos. Pero no es de esto que les voy a platicar ahora. A raíz de la pandemia y de los últimos aguaceros que inundaron buena parte de la ciudad, el alcalde William Dau Chamat declaró calamidad pública en Cartagena, ya que la las lluvias han generado graves inundaciones y una emergencia especialmente en los barrios más pobres. Inundaciones y deslizamientos en Cartagena por cuenta de la tormenta tropical que azotaba el Caribe. Los barrios populares llevan la peor parte. Los desastres naturales siempre ponen al descubierto la desigualdad. Afortunadamente la central de riesgo está cumpliendo una maravillosa labor y La Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena trabaja de manera articulada con Cruz Roja, Defensa Civil, Armada Nacional, Policía y Bomberos, para ofrecer atención a los habitantes afectados, muchos de los cuales pueden estar en zonas de complejo acceso. Hemos grabado un video de la distribución en el sector Bonanza del barrio Olaya Herrera, mi nuevo mejor amigo se llama Fernando Abello y es un hombrón de corazón grande que con la central de riesgo distribuye mercados, colchonetas, eternit a una cantidad de cartageneros que viven en unas covachas sin servicios con el agua hasta los colchones y sin las mínimas condiciones de higiene. Y no son los únicos que viven esta tragedia, el hambre es campante y solo unos ciudadanos heroicos como son los cartageneros bautizan su barrio de pipiripao con el nombre de Bonanza.