El grillo de Pinocho

Cartagena tiene mucha similitud con la historia de Pinocho. Quién no conoce las aventuras de Pinocho, personaje de la literatura italiana y universal y protagonista del libro “Las aventuras de Pinocho”, escrito por Carlo Collodi, seudónimo de Carlo Lorenzini (Florencia 1826-1890), y publicado en un periódico italiano entre 1882 y 1883, con los títulos “Storia di un Burattino” (“Historia de un títere”) y “Le avventure di Pinocchio” (“Las aventuras de Pinocho’”). Es uno de los primeros cuentos que en nuestra niñez nos relatan o bien nuestros padres o nuestros profesores en el colegio.

Pues bien, hay dos características en este cuento sobre las aventuras de Pinocho, que lo traigo a colación: una era que cada vez que Pinocho decía una mentira, la nariz le crecía, y la otra por ser un muñeco de madera, su conciencia era un grillo que le aconsejaba y advertía a Pinocho cuando iba hacer algo incorrecto o que fuese una mentira.

Ahora oyendo a los candidatos a la Alcaldía de Cartagena y todas las promesas que hacen para obtener votos el día de las elecciones el 27 de octubre, podría titularlo “las aventuras de los candidatos a la Alcaldía”.

En las aventuras de los candidatos a la Alcaldía, se tiene una diferencia con las aventuras de Pinocho, que a los candidatos a la Alcaldía no les crecerá la nariz al decir todas esas mentiras que saben perfectamente que nunca cumplirán, y una coincidencia que los candidatos sí la tiene directa e individualmente y que a pesar de que Pinocho era de madera, tenía igualmente siempre un grillo a su lado como su conciencia que le advertía oportunamente, y en especial no decir mentiras. Igualmente los candidatos tienen su conciencia que les advierte de lo mismo.

Uno se pregunta ¿por qué nunca cumplen lo prometido y cada 4 años tenemos las mismas promesas con actores iguales o diferentes?

Primero como no le crece la naríz, podrá pasar desapercibido dentro de la sociedad, al término de su gestión, y segundo su conciencia la tiene tan adormecida, porque al final de su periodo, sus arcas serán beneficiadas. En la historia de Pinocho, el zorro y el gato eran los estafadores y querían robar las monedas de Pinocho, finalmente fueron atrapados.

Aquí el elector tiene una gran responsabilidad y donde Cartagena ya no aguanta más zorros y gatos, que quieren robar las pocas monedas que quedan en las arcas. La responsabilidad del elector por una parte está en no dejarse engañar, ni vender su voto, porque también está vendiendo su conciencia y por otra parte escoger entre los candidatos al que llene sus expectativas de vida, a quien pueda cumplir sus promesas realmente, a quien quiere la ciudad, al que no quiera ser ni zorro ni gato.

Esperemos que Cartagena finalmente también sea una bella ciudad, no por su nombre sino porque realmente lo es, con un buen alcalde.