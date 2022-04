Al general Eduardo Enrique Zapateiro y a su familia los conozco hace mucho tiempo. Su familia vivía en Altamira cerca de la mía cuando yo era joven, era muy amigo de mis hermanos. Su padre era un gran médico y su mamá una profesora dedicada. Él y sus hermanos fueron criados en un hogar de buenas costumbres. No me lo contaron, yo lo vi. Su padre ejercía la medicina con dedicación. En una ocasión mi padre (q. e. p. d.) enfermó y el Dr. Zapateiro durmió toda la noche en una silla a su lado.

Veo en la bahía las prácticas de nuestras fuerzas, jóvenes que trotan, nadan y se entrenan jornadas extenuantes para estar siempre listos al llamado de la patria.

Para ellos no es un juego, no es una moda, no es un momento, es su vida entera. La entrega de los miembros de las fuerzas militares es total.

Cuando los bandidos desean abusar de nosotros o de nuestros bienes son las fuerzas militares de Colombia las que de manera presta salen en nuestra defensa. Eso merece el agradecimiento incondicional de toda la sociedad.

Atacar a nuestras fuerzas militares de manera generalizada es lo más bajo y ruin que puede hacer un ciudadano, es sin duda un acto deshonroso, de abierta traición con aquellos que lo dan realmente todo por nosotros. Los que hacen eso viven del caos y de darles alas a las ideas de que “todo está mal”, y ellos los grandes “Supermán” lo repararán todo. Ya esa película la hemos visto en otros lados. Sabemos cómo comienza, cómo se desarrolla y cómo termina. Solo debemos ver a Venezuela, un país que fue potencia latina, que ahora por esas ideas están sumidos en la miseria estatal y sin libertades. No hay peor ciego que aquel que no desea ver lo obvio.

Públicamente deseo darle mi apoyo incondicional a las fuerzas militares de Colombia, y a cada uno de sus miembros de los que me siento orgulloso. Son parte fundamental, indispensable de nuestra institucionalidad. También públicamente le pido a cualquier colombiano que tenga pruebas de acciones irregulares las presente a las entidades competentes y/o a la prensa con detalle, pero por favor no generalicen. La moral de la tropa debe ser alimentada por aquellos que estamos siendo cuidados por ellos.

Esto sin duda es el preámbulo de lo que puede ocurrir si el poder es tomado por personas con un pasado oscuro, lejos de los valores familiares y que han vivido en la clandestinidad, siempre con el falso argumento de apoyar a los pobres. De la pobreza se sale con dirigentes probos, y con dinero para la educación, seguridad y las oportunidades laborales. El dinero viene de los empresarios, de las empresas y no del Gobierno. Sin empresas no hay impuestos, sin impuestos no hay ayuda social, y sin ayuda social todos los deseos de los menos favorecidos estarán más lejos de lo deseado.