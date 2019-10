En 1988 un funcionario de la empresa que buscaba el Galeón San José pidió al Concejo de Cartagena ser escuchado en sesión especial. En la sesión decía ser el más versado en esta materia y su dilatada formación, leída en el recinto, no daba para pensar otra cosa. Usaba frases rebuscadas rematadas en inglés y alemán. El concejal Yamil Guerra desde su curul lo interrumpió: “Perdone Ud. la interpelación pero no comparto las coordenadas donde su señoría ubica el galeón. Por muchos años, sin los sofisticados equipos de su empresa, un primo mío de Sincelejo y yo, a remo limpio, sobre un bote artesanal, ubicamos el galeón y en varias ocasiones bajamos hasta el fondo del mar, paseándonos por la escotilla de babor y estribor. Jugábamos con los cañones y acariciábamos los cofres repletos de monedas de oro. A hurtadillas y entrando por la bodega de popa, nos sentábamos sobre los tesoros, de vez en cuando un tiburón amenazaba nuestra curiosidad pero peces más bellos y amables parecían estar felices al encontrarse con visitantes criollos. Sus cifras sobre inversión de rescate me obliga a decirle que mi primo y yo lo hacemos por la cuarta parte y hasta menos”.

El hombre, sorprendido por la osadía de Yamil preguntó: “¿Y cuáles son sus equipos, tecnología, buzos, arqueólogos?”. Yamil respondió: “Solo mi primo y yo, nada de burocracia inútil ni derroche de dinero público. Solo el bote, un planchón, una motobomba y una tubería de succión de 400 metros. Mi primo se sumerge llevando atado a la caña de la pierna una soga, al halarla fuerte, yo enciendo la motobomba. Cuando las morrocotas empiecen a salir, tenga listos los sacos para los crucifijos, las esmeraldas y los collares de oro puro”.

¿Me toma usted del pelo?

-Es su señoría quien ofende la inteligencia de la Corporación-.

-¿Quieren robar nuestro patrimonio sumergido? ¿Cuánto hace que nuestros indígenas extrajeron el oro de la tierra donde nacieron? ¿No bastó la crueldad, la explotación, el exterminio? Y 500 años después pretenden llevarse lo que nos pertenece. No lo permitiremos. Pido al Concejo declararse en sesión permanente y exijo moción de protesta-.

El hombre bajó del estrado y sin despedirse, se perdió.

Un concejal preguntó a Yamil: ¿Es cierto? -Claro, yo tengo el secreto, los planos y el inventario-. Poco antes de morir le indagué por este tema y me dijo: -No suelto prenda. Si lo hago te aseguro no dejan una moneda para Cartagena-.

Lástima no disponer hoy de los secretos de Yamil y su curiosa tecnología traída desde Sincelejo y el Golfo de Morrosquillo, donde los Guerra conocieron el mar.