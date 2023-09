El futuro del pico y placa

La congestión en las vías de las ciudades pretendió ser solucionada por el lado facilista, imponiéndose una restricción vehicular que abarcaba inicialmente un par de números y que fue tomando todas las variables posibles.

Hoy, ser propietario de un automotor significa hacer una considerable inversión, someterse a pagar toda clase de impuestos (IVA, renta, rodamiento, gravamen a la gasolina) y aceptar que su carro va a tener que estar casi la mitad del tiempo guardado. Además, quienes adquieren un vehículo como instrumento de trabajo no van a poder cumplir con el anhelo de su inversión.

Las ciudades fueron experimentando crecimientos demasiado rápidos en las últimas décadas, y los alcaldes no tuvieron la suficiente visión y grandeza para advertir un futuro en donde las vías tenían que jugar un papel prepondrante. La llegada de nuevos habitantes y el crecimiento de la capacidad adquisitiva hizo que la venta de vehículos creciera rápidamente.

Ejemplos como el de Bogotá, que todavía titubea con la implantación del metro, mientras que Buenos Aires lo inauguró en 1907; pero además es el sistema de trenes, que lo alcanzamos a tener, pero que lo acabaron en medio de la desidia. Y a todo esto se suma que las vías nuevas fueron demasiado escasas y a las actuales ahora se les disminuyen carriles para el sistema de transporte masivo, ciclorrutas, o simplemente para peatonalizarlas.

Entre más se aplacen las soluciones, será mucho más costoso tratar de arreglar el caos, y si no hay planeación de largo plazo, pues nunca seremos conscientes de lo que tenemos que hacer y de lo que hay que alcanzar.

Quien quiera ser alcalde tiene que conocer de cerca lo que han hecho urbes similares en el mundo para solucionar el problema; abordar sin miedo el tema de nuevas vías, tanto internas como perimetrales; diseñar corredores subterráneos, intercambiadores de gran impacto y desde luego los modernos sistemas de transporte como el metro, tranvías, y trenes de cercanías.

Pero además tienen que pensar seriamente en que el pico y placa resulta ser una restricción abusiva, pues no se compadece con la inversión que están haciendo los ciudadanos para obtener una herramienta efectiva de movilización, máxime cuento el transporte público no se estimula porque es de mala calidad, porque la inseguridad resulta ser alarmante y porque no hay una educación para lograr la amabilidad del sistema.