¡El fiscal debe ser varón!

Semana interesante para nosotras. Claudia Goldin, profesora del departamento de Economía de la Universidad de Harvard, ganó el Nobel 2023 en Ciencias Económicas por su dedicado esfuerzo investigativo en análisis de la brecha de género en el mercado laboral. Primera mujer en lograr un puesto fijo en los departamentos de Economía de Harvard y de Pensilvania. Esta profesora ha demostrado en sus investigaciones que: el crecimiento económico de las sociedades no garantiza mejores resultados laborales para las mujeres; que la participación y la remuneración en comparación entre hombres y mujeres sigue siendo desigual, y reafirmó que la causa es una combinación de discriminación, segregación ocupacional y diferencias en las opciones de educación y carrera. Y confirmando sus tesis, esta semana, presenciamos cómo un magistrado de la Corte Suprema de Justicia interpuso una tutela para obligar al presidente de la República a retirar la terna para la elección de nuevo fiscal General de la Nación. En un hecho sin precedentes, manifestó que como potencial elector del próximo fiscal General consideraba vulnerado su derecho al voto, porque en una lista integrada por solo mujeres, direccionaba la elección en forma obligatoria e inexorable en una persona del sexo femenino. Fundamentado en la ley 581 del 2000, que expresa: “Para la designación en los cargos que deban proveerse por el sistema de listas, quien las elabore incluirá hombres y mujeres en igual proporción”, es decir, ¡en una ley creada para asegurar que a las mujeres nos permitan participar! No para proteger el poder hegemónico de los hombres. En un cargo que requiere una terna (tres personas) para su elección, es materialmente imposible la igualdad en sentido estricto; y sin embargo, ni en abril de 2016, que se propuso dos mujeres y un hombre (se eligió al hombre), ni en el 2019, cuando la terna se integraba por dos hombres y una mujer (se eligió al hombre) se escuchó a nadie reclamar airadamente su derecho al voto.

No sorprende que en un cargo en el que históricamente solo una vez ha estado en cabeza de una mujer (que adicional renunció por problemas en su elección), sea el escenario de esta resistencia. Tal vez lo importante es que haya un hombre para poder votar libremente por el género que en su sentir debe liderar dicho órgano de control. O tal vez esta terna es una verdadera amenaza para los pactos político criminales anquilosados en las tradicionales estructuras de poder. No lo sé. Pero de lo que sí estoy segura es de que esa tutela es un ejemplo de discriminación negativa, de negación a que se entregue la Fiscalía a una mujer y que me ha permitido sentir nuevamente lo amenazante que es nuestra presencia en un puesto de poder.

*Abogada con especialización en Derecho Constitucional

y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial

y Contractual.