El Festival de Música

Con solo cinco años, en un improvisado concierto casero, sin preparación ni estudio previo, tocó el primer violín de una obra de Haydn. Genio al fin, fue un mal estudiante y un gran músico. Décadas después y durante más de cinco años se urdieron triquiñuelas, mentiras, calumnias y trapisondas para enlodar su buen nombre; la intención era desprestigiarlo para hacerlo salir del cargo de director artístico del teatro más famoso de Praga. Sus ideas liberales le granjearon envidia, críticas y enemistades que pretendían restaurar en el cargo a una figura conservadora. Con el apoyo de políticos y de músicos encabezados por Antonín Dvořák, un día como hoy, hace 150 años, fue confirmado en el cargo. Como siempre, la felicidad no duró mucho. La sífilis, la gran imitadora, progresivamente le generó el peor de los castigos, lo dejó sordo del todo. Por ello le tocó renunciar al cargo. Pero no hay mal que por bien no venga, a partir de entonces contó con el tiempo suficiente para escribir su monumental obra. En los siguientes años creó grandiosas piezas musicales; seis de las cuales, verdaderos poemas sinfónicos, fueron compiladas posteriormente bajo el título de Mi patria, completando un ciclo que resume con grandilocuencia la cultura de la región de bohemia y que luego permitió generar el concepto de nación para la República Checa.

Para quienes carecemos del privilegio del educado oído musical del maestro Mario Mendoza Orozco nos resulta complejo establecer las diferencias entre los elaborados acordes musicales que sonaron durante los últimos días en nuestro hermoso Adolfo Mejía y en las plazas y salones. Sin embargo, la música de Smetana es tan grandiosa que al escucharla se alcanza a percibir el sonido del Moldava rodando, entonces como hoy, desde la campiña y en cada recodo de la Bohemia hacia Praga. Uno puede ser tan sordo como Smetana cuando compuso esas hermosas tonadas, pero está claro que el músico fue tan trascendental en la formación de la nación que un siglo después inspiró la primavera de Praga en 1968, la revolución de terciopelo en 1989 y aún hoy, su música es parte emblemática de la nación.

El Festival de Música nos trajo a Cartagena la mejor música. Hoy, al igual que Smetana, muchos de nuestros políticos son tan sordos como una tapia a la realidad que día a día nos lanza a gritos la inseguridad, el desempleo, la vergonzante injusticia social sumado al caos diario en todos los ámbitos.

Todo ello que nos aplasta y nos atrasa; pero a diferencia de Smetana son incapaces de crear nada bueno y productivo para Cartagena pensando siempre en mezquinos intereses. Como diría Tirso de Molina: “No hay peor sordo que aquel que no quiere oír”.

*Profesor Universidad de Cartagena.