El Festival de Jazz de Mompox vive, ¡carajo!

Luego, día siguiente, en horas de la mañana, visitamos otras tres iglesias, magníficamente dispuestas para la ocasión, recordando: la de San Francisco, San Agustín y Santo Domingo, construidas en los tiempos de la colonia por congregaciones religiosas que se asentaron en el lugar, los Agustinianos, los Dominicos y los Franciscanos, que dejaron su huella perenne e imborrable. En horas de la tarde, paseo en lancha por ese portentoso río Magdalena, que acaricia el malecón de Mompox, el atardecer se matizó con una paleta de colores que iban desde el rojo intenso hasta el naranja pálido; decenas de aves nos acompañaban. Todo era como una película surrealista, como un sueño maravilloso. Me hizo recordar otra frase de Bolívar en el libro ya enunciado: “Mompox no existe, a veces soñamos con él, pero no existe”. De pronto, lo dice en un ataque romántico de idilio o enfermo de nostalgia.

Ya para el sábado 7 octubre no podía faltar la ida a ese misterioso cementerio, se dice sobre este camposanto que hasta la muerte produce allí menos miedo; en el lugar, de un blanco inmaculado, observamos varios gatos haciendo pereza, otra vez el surrealismo nos gana la partida visual, siendo curioso que una de las tumbas estuviera enmarcada con el nombre de “Familia Orlando”; a su lado, casualmente, había otra con el nombre de “Vanessa Cárcamo Díaz”. Los que me conocen saben que mi hija falleció y su nombre era Vanesa Díaz. En horas de la tarde, correspondió caminar por las tres principales calles del pueblo, en compañía de mi amigo Argemiro, quien nos mostraba, con orgullo los establecimientos que se dedican a fabricar hermosas joyas en filigrana, además de esos caserones viejos del pueblo, antes, su piso se tapizaba con tierra pisada, hoy, esta técnica fue cambiada por baldosas llenas de arabescos, también observamos en los corredores decenas de matas, con flores veraneras, dando un color intenso a esos muros de tapia que resisten el paso del tiempo. Desde afuera, se ven esos inmensos patios, algunas veces con un inmenso árbol en la mitad, que provoca estar bajo su sombra, leyendo o compartiendo alguna historia de esas añejas, con los amigos de siempre.

Para terminar, muchas gracias a Manuel, al señor gobernador de Bolívar Vicente Blel; señor director de Icultur, Ivan Sanes; entre otros, fueron tres días de música de muy alto nivel, con un gran escenario multicolor, un sonido impecable, una buena seguridad, se tenían dispuestas centenas de sillas para los visitantes. Los artistas, de lo mejor, entre otros: el maestro Óscar Acevedo, Unibac; Peter Manjarrés, Sergio Vargas, Tito Nieves, Dany Daniel, grupo Niche, las alegres ambulancias, Jazz and Jam con Majo Basanta. Lo reconozco, quedé en extremo fascinado con las interpretaciones de esa gran cantante Ana del Castillo, con su portentosa voz, su desparpajo y su sensual vestimenta, con razón, este año recibe dos nominaciones en la edición 24 de los premios Latin Grammy 2023, una de ellas, en la categoría Mejor nueva artista del año y no podía faltar, como siempre, la alegría que me causa escuchar, ver y sentir a La Majestuosa, la banda de Baranoa, espectacular con sus cantantes, sus saxofones, sus tambores, sus vestimentas, sus bailes, al mejor estilo de las bandas de Broadway.

Solo resta por decir que regresamos completamente renovados y rejuvenecidos, para mucho le sirve a la humanidad la cultura, la historia, la música, el baile, pero principalmente el compartir con los amigos de siempre.

Adenda: No puede pasar este artículo sin realizar un enérgico pronunciamiento acerca de la guerra que se inició esta semana entre los hermanos israelitas y algunos grupos palestinos, todo mundo ya se volvió experto en el tema, politólogos del día, que tienen fuertes certezas, los buenos y los malos. La guerra es una sola, causa muertes, mucha desolación, mucha tristeza, mucha impotencia. Lo cierto es que existe un derecho internacional humanitario que protege a las personas que no participan en estos conflictos armados o que ya no participan en los combates. Aterradoras las escenas que nos llegan del grupo Hamás realizando un genocidio al asesinar a jóvenes que simplemente estaban bailando en un escenario natural. En este momento, rezo por todos esos niños, ancianos y mujeres indefensas y recuerdo a Mercedes Sossa, interpretando ese inolvidable tema “Solo le pido a Dios”... “Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla, después que una garra me arañó esta suerte”.