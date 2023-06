Sus padres esperaron más de dos décadas por su nacimiento. Durante su precoz niñez debió tolerar y soportar la hegemonía de una madre ambiciosa a su vez sometida por la manipuladora influencia del cardenal Mazarino mientras su país sobrevivía a la guerra con España y luego padecía los conflictos internos en las guerras de Fronda, intento frustrado de sus enemigos por mantener el sistema feudal en desmedro del poder central. Se le endilga una de las más famosas frases de la historia. Se supone que un 13 de abril de 1655, enfrentado al parlamento en París, cuando solo tenía 16 años de edad, lapidariamente les dijo: “El Estado soy yo”. Hoy es evidente que no lo dijo. Sin embargo, actuó durante 60 años como rey de Francia como si lo hubiera dicho. Está claro que así pensaba, y así vivió, primando él sobre Francia.

Después de él muchos han pensado y actuado así. Como el Rey Sol estos líderes asumen que antes de ellos nada hubo y por tanto hay que empezar de cero, pero, y esto es más peligroso, actúan como si después de ellos nada más habrá y así luchan atacándolo todo, arrasando con todo, desconociendo que, al igual que ellos, las personas pasan y las instituciones quedan, o deberían quedar y sobrevivir a ellos. Por estos lares los hemos tenido en demasía. El último, cual Quijote de la Mancha se lanzó en solitario, apoyado únicamente en el hastío y repulsa generalizada de una clase política corrupta. Para ello esgrimió la bandera de su honestidad aprovechando las manipulables redes sociales. Su propuesta de cambio, a costa de todos los demás, los malandrines, le granjeó un arrollador triunfo. No tenía un grupo humano organizado ni años de trabajo coherente con un equipo conocido; era solo él enfrentado a molinos de viento y lo hizo. En La Fantástica, luego de tanta cambiadera de alcaldes (más de 20 en 35 años de elección popular) Funcicar ha dicho que en tres años hemos tenido 102 cambios en el gabinete distrital. No ha habido grandes ejecutorias ni mucho menos promoción de cultura ciudadana. El gran mensaje dentro de una retórica pendenciera, en contravía de la institucionalidad, es que solo hay un hombre honesto. Como gran ejecutoria queda el no haber permitido robar y mantener a raya la corrupción. Lo cual es algo grandioso si además se hubiera construido pensando en futuro y en que con su ejemplo debía quedar una cultura ciudadana de honestidad, de orden y respeto por las instituciones por encima de las personas. Pero no fue así. La historia nos dice que Luis XIV se creyó todo eso y más hasta el punto de que lo que sí escribió fue: “El bien del Estado es la Gloria del Rey”. Poco después falleció de gangrena y abonó la caída de su estirpe.

*Profesor Universidad de Cartagena.