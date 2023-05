Estuve observando desde lo alto del edificio Plaza Bocagrande ese montón de piedras que llaman protección costera. El espíritu del famoso vendedor de cocos a quien apodaban San Pablo anda rondando por allí. Como un interventor invisible cuenta las piedras, mide espolones, cubre la arena e introduciendo sus enormes pies callosos y rudos dentro del mar, detalla la batimetría. Me dice un vendedor de raspao que lo han visto nadar a la velocidad de un pez vela, para alcanzar la draga en altamar. Es que el negro San Pablo retaba a la adversidad y superaba la difícil condición de andar empujando carretillas, caminando a pie descalzo por las playas y calles de Bocagrande. No me sorprende entonces que ande aun conversando con turistas, mientras les saca a los cocos la última gota de agua y a ellos el último peso.

Nunca tuvo problemas de presupuesto, sus tareas estaban financiadas y el coco era tan abundante como las piedras de las canteras. Después de ver tantos fracasos en el manejo de Cartagena no resulta difícil pensar que sea el espíritu de San Pablo capaz de terminar obras inconclusas y ayudarnos a elegir un buen alcalde.

¿Qué va a ocurrir en los próximos días de crudo invierno?, las aguas se quedarán estancadas dentro de la vieja ciudad, los barrios se inundarán y el sector turístico seguirá sufriendo sin ver concluidas las obras de protección costera.

Lola se quedó en Roma, no ha querido volver al callejón de Los Besos, dice que no conoce a los nuevos vecinos. La Miramar también se inunda y la bahía nos trae los recuerdos tristes cuando se ahogó Chichi Guerra, las rebeldías del pobre Monchy Valencia y las historias del Patial de Manga que contaba Víctor Nates. Viendo las acuarelas de Roy Valenzuela me acuerdo tanto del Cine Manga, del Trébol y el Pastelillo. Cuánta nostalgia dan esas evocaciones del pasado.

Quiero hacer una caminata de vuelta por la playa, saliendo desde Seguros Bolívar para terminar en el Hotel Caribe. Ojalá me encuentre con el espíritu de San Pablo por ese monumental pedrerío, y entre piedra y piedra rezaré un ave María por el futuro de la ciudad. No dudo que San Pablo ayudará a encontrar el camino que buscamos. En su honor, Cartagena tendrá que hacerle en la playa una escultura frente al Hotel Caribe, tal como lo soñaba el maestro Enrique Grau desde su terraza en la “Máquina de Escribir”.

Está vivo el espíritu de San Pablo. Habrá gran celebración en la inauguración de la Protección Costera. Ese día el mar de Cartagena se bañará de fiesta y el coco de agua abundará para brindar.