El ELN y la paz

Tuve la experiencia como, Minambiente del gobierno Samper, de ayudar a coordinar las conversaciones de paz de 40 políticos y empresarios con una delegación del ELN, y se firmó el acuerdo de Puerta de Cielo en julio 1998, con el auspicio Gobierno Alemán de Helmuth Kohl y el Arzobispo Lehmann de Maguncia.

El ELN es una organización político militar nacida en los años sesenta como una respuesta a una parte de la juventud colombiana radicalizada, ante una crisis de la estructura política del Estado que, negaba espacios para la participación política fundada en la Carta Política autoritaria de 1886. Esta es una aproximación histórica y política a la verdad del nacimiento del ELN.

Es un hecho político e histórico que justifica la necesidad de darle tratamiento político a la guerrilla del ELN. Que han cometido delitos comunes y en contra del Derecho Internacional Humanitario, no se puede eludir la realidad. El origen político del nacimiento del movimiento guerrillero no puede soslayarse y que la paz es un valor.

Y, la paz, no es cualquier valor, es un valor superior de orden universal y forma parte de la Carta de Naciones Unidas y de nuestro ordenamiento jurídico interno. La paz, implica la superación de la violencia, pero no debe quedarse en la superación del conflicto armado, hay necesidad de construir instituciones que hagan posible la paz. Pero lo primero es el cese de la violencia y la garantía a la vida a los desmovilizados.

Por otra parte, el movimiento guerrillero y el conflicto armado, que padecemos, nació, creció y se extendió en el marco de una estructura política internacional, como lo fue la guerra fría, la división del mundo entre un bloque socialista totalitario y un bloque occidental que se predicaba democrático, pero que no dejaba de apoyar dictaduras. Y, no puede ignorarse la influencia de la revolución cubana y la política exterior de crear dos o tres Vietnam. Hoy el escenario internacional y nacional ha cambiado.

En lo nacional, para bien de una cultura política y jurídica de paz y de los derechos humanos, se derogó la autoritaria Carta Política de 1886 y se expidió una constitución no autoritaria con una Carta de Derechos y su protección y garantía de paz, pero centralista y con serio déficit de democracia y de separación de poderes y de distribución de competencias democráticas entre el poder central y los territorios. En lo internacional la guerra fría no existe, y todo es proclive para la paz.

Un gobierno para la paz gobierna, el ELN muestra inclinación por la paz, es excelente escenario. El ELN en la mesa de negociaciones es duro en sus exigencias, no puede negarse. Pero tiene inclinación a negociar por la paz, lo que es saludable. Baltasar Gracián, en su obra El arte de la prudencia, enseña: “El que juega a juego descubierto tiene el riesgo de perder”. El gobierno lo hace y no tiene más alternativa, tiene que hacerlo. También enseña que: “con los enemigos tener siempre la puerta abierta de la reconciliación. La puerta de la generosidad es la más segura”.

El cese al fuego es urgente. El gobierno muestra total disposición para que se produzca, bienvenida esa política. Que expidió un decreto en el que en el que declaraba el acuerdo bilateral de cese al fuego no existiendo el acuerdo previo, quedará como una anécdota, esto no tiene la potencia de poner a peligrar el proceso de negociaciones, ni lo pondrá. El ELN tiene una responsabilidad política con la república y es contribuir a la construcción de la debe acordar el cese el fuego bilateral urgente. Pero ante todo no hay que levantarse de la mesa de negociaciones.