El Ego y las Guerras

“El que es orgulloso se come a sí mismo: el orgullo es su propio vaso, su propia trompeta, su propia crónica”. (William Shakespeare)

Pasando por el parque Centenario, bajo un inclemente sol de mediodía, con la esperanza de llegar a tiempo a mi clase de los miércoles en el Claustro de San Agustín, escuché a un predicador evangélico que afirmaba “que el Apocalipsis ya había llegado” y la “gran tribulación” nos estaba embargando a todos. De inmediato pensé en la guerra de los rusos con Ucrania; la de Armenia y Azerbaiyán. El conflicto afgano-iraní, así como los de Yemen. Etiopía, República del Congo. Aunado a lo anterior, hemos tenido que ser testigos desde 1948 de la cruenta lucha entre Israel y Palestina por territorios ancestrales, separados más por la religión y los “egos” que por las propias fronteras.

Las guerras tienen orígenes diversos, que pueden centrarse en el control político de un territorio, su población y sus recursos naturales, o en el choque de diferentes ideologías o religiones. Pero desafortunadamente en las situaciones más extremas, con esta se persigue conscientemente la destrucción total del enemigo. Ninguna guerra es buena, aun cuando medie la excusa del restablecimiento de la paz -es el mayor contrasentido de la guerra-, no obstante, nunca la humanidad ha estado desprovista del germen oscuro y letal de la guerra.

“Ataca a tu enemigo cuando no esté preparado, aparece cuando no te esperan». «Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca». «Llévalos a un punto del que no puedan salir, y morirán antes de poder escapar”. “Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas”. Estas son algunas de las frases más emblemáticas del autor Sun Tzu en El arte de la guerra, de cuya lectura fácilmente se desprende la hegemonía del ego que alimenta el orgullo humano, aquel que enceguece y transforma al hombre en un instrumento ciego de su propia destrucción.

De lo anterior se deduce que cuando un individuo asume que es más importante que otros, este comportamiento puede llegar a ser adictivo. Empieza a perder la perspectiva de sí mismo y de los demás, creando un distanciamiento social al querer demostrar qué tan valioso es, o que siempre tiene razón y que los demás así lo validen. Estamos en presencia del orgullo en su máxima y peligrosa expresión, ya que es generadora de conflictos, resentimientos y rupturas. Todo un caldo de cultivo donde se cuecen desde el hogar, las escuelas, universidades y distintos sitios de trabajos, ambientes hostiles lo más parecido a un Armagedón bíblico. Por tanto, debe ser una labor constante educar para la paz, desde nuestro ser interior, partiendo del hecho cierto que tan solo polvo somos y en polvo nos convertiremos.