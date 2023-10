Los colombianos tenemos una cita ineludible con nuestra democracia. Elegiremos a las personas que van a administrar los recursos de todos a lo largo y ancho de nuestra república democrática, se seleccionan los gobernantes de hasta el último rincón del territorio.

Es la cita más importante porque las autoridades que se escogen son las del cuerpo representativo de los departamentos, distritos y municipios, es decir, las más cercanas.

Es una fiesta de la democracia en defensa de la libertad política para el autogobierno en lo que concierne a nuestros derechos y en defensa y protección de los derechos a la autonomía política.

Una cita con nuestra democracia, debilitada por un prolongado conflicto armado que no cesa, a pesar los esfuerzos y sacrificios que se realizan para construir la paz.

En esta cita por la democracia hay que votar en y por la paz. Los ciudadanos tenemos derecho a la protección de elegir y ser elegido. Es una cita en la que se nos debe garantizar la tranquilidad y transparencia en todo el proceso. Voto por la libertad en un ambiente de pluralismo e independencia de los poderes públicos.

El domingo es la cita, no te olvides de participar, no es a la seis la cita, como dice la bella descarga musical de Joe Cuba y su Sexteto que se baila desde los años sesenta a lo largo de todo el Caribe americano. El domingo es la cita entre las 8 a. m. y 4 p. m. Es una cita sagrada con la urna electoral en la que descansa todo el andamiaje de la institucionalidad de nuestra democracia y el Estado de Derecho.

El no acudir a la cita con la urna electoral es una conducta que debilita nuestro Estado de Derecho y la democracia. En la antigua Grecia, en especial en Atenas, los idiotas eran los que no iban. No votar es la renuncia a un derecho y permite que otros decidan por uno. No seamos idiotas.

En la urna electoral está la fortaleza de nuestras instituciones. Por esto el voto es libre y debe permanecer así. Libre de coacción y del tráfico mercenario, la coacción y la compraventa del voto son delitos que deben ser castigados. Y el Estado de Derecho y sus instituciones lo primero que deben hacer es evitar que estos ataques contra la libertad de los electores hagan presencia.

La libertad del voto es requisito para que la democracia brille. En “Norberto Bobbio: el filósofo y el político” se nos recuerda que: “...la afirmación de un juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos con motivo de una elección de 1902: <<La casilla electoral es el templo de las instituciones norteamericanas, donde cada uno de nosotros es un sacerdote, a quien se le confía el cuidado del arca de la alianza y cada cual oficia desde su propio altar>>”.

