Vivimos de espaldas al dolor. Hacemos como si no existieran los dramas, las pérdidas, los fracasos, las traiciones. Nos mostramos en las redes sociales siempre sonrientes, destacando los buenos momentos y tratando de ignorar los malos. Nos preguntan nuestros familiares, amigos y compañeros y siempre respondemos que todo bien, que todo perfecto. Da la sensación que estemos destinados a morirnos sanos como una manzana y con menos problemas que un niño de tres años. Sin embargo, el dolor, como un zumbidito sordo, apenas audible, pero persistente, está ahí, a la vuelta de la esquina, al pasar la página del día de hoy y comenzar a vivir las horas de una jornada en la que tu amor te puede romper el corazón, tu madre puede morirse, tu carrera puede hundirse y hasta tu ánimo puede desvanecerse hasta el extremo de dejarte un día al borde la cama, recién despertado, preguntándote a ti mismo: ¿merece la pena?

Y la respuesta es no. Porque como vivimos de espaldas al dolor, ignorando voluntariamente su existencia, cuando viene y toca en nuestra puerta, toc, toc, aquí llegó, no sabemos cómo reaccionar, nos quedamos paralizados como conejos deslumbrados por los faros de un coche a las tres de la madrugada en esa autopista, sí, justo esa, en la que el destino escribió hasta aquí llegaste, desgraciado, ya es hora de plegar velas, despedirte de los que aún se acuerden de ti e irte a allí de donde no se vuelve.

A veces el dolor es tan intenso, tan continuado, tan reiterativo e insistente, con tan pocos momentos para el sosiego y ninguno para el descanso, que simplemente colapsas. Dejas de reaccionar. Te conviertes en ese boxeador sonado al que han golpeado tanto que ya no tiene capacidad de otra cosa más que de dejarse ir, dejarse golpear, dejarse tumbar y besar la lona derrotado al fin.

¿Hay manera de evitar el dolor? En absoluto. Es inherente a nuestra existencia. Es el lado opuesto, necesario e imprescindible, del placer. Valoramos lo bueno precisamente porque sufrimos lo malo. Disfrutamos la vida porque existe la muerte. Solo cabe una reflexión sensata cuando del dolor y de sus efectos en nosotros se trata y es recordar que todo pasa, que nada queda y que, salvo que el final acontezca, el dolor, al igual que el placer, vino sabiéndose destinado a irse y no dejar nada tras de él. ¿Nada? Bueno, en realidad algo sí: el recuerdo. La sombra de lo que fue. El eco del pinchazo. Pero ese es otro tipo de dolor.