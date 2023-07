El doctor Vanegas

“Para ser humilde se necesita grandeza”, Ernesto Sábato.

El pasado 15 de julio partió de este mundo de formas el apreciado abogado Ramón Vanegas Horta, a los 86 años. Fue un verdadero ser de luz, consagrado en cuerpo y alma al mundo jurídico, al punto de considerar a los jueces, empleados y abogados que laboran en el edificio Cuartel del Fijo como su más entrañable familia y establecer ahí su punto inmutable de llegada y encuentro con sus clientes y amigos diariamente. Luis Felipe Toscano, quien tiene un puesto ambulante en esa calle, fue su leal asistente y compañero de peripecias hasta el fin de sus días.

Aunque quiso ser sacerdote, obtuvo su título de Doctor en Derecho y Ciencias Políticas en la gloriosa Universidad de Cartagena, un 15 de septiembre de 1967, cuando el reloj marcaba las 6:15 p. m., según da fe el acta de grado. Se desempeñó como funcionario judicial en una época, al parecer en el municipio de Magangué y luego se estableció como litigante en Cartagena hasta el día de su muerte.

Lo conocí en 1996 cuando empecé a recorrer los juzgados de la ciudad, amablemente me ilustraba sobre el conteo de términos, la ejecutoria y los recursos procedentes, pues para aquella fecha esos vericuetos procesales me eran desconocidos y él los tenía muy claros. No cualquier abogado estaba dispuesto a enseñar a un estudiante perdido entre leyes, conceptos y expedientes, que se enfrentaba precozmente a la práctica judicial, debía contar con las virtudes de un serafín. Uno de alas invisibles, apariencia delgada, alegría en el rostro y mirada profunda.

Aunque tenía hermanos y sobrinos que lo querían prefirió andar solitario, recorriendo las calles del Centro Histórico, sentado en cualquier esquina, viendo pasar a la gente detrás de la gente y mostrando siempre una sincera sonrisa. Para muchos su vida fue enigmática, siendo un jurista vestía modestamente y sin pretensiones; tenía recursos, pero no los aparentaba, vivió desprendido de cualquier vanidad y en absoluta austeridad, creo que su cristiandad lo llevó a entender el verdadero significado de la vida, dejando a un lado los ídolos de barro del mundo moderno y contemplando la belleza invisible a los sentidos.

Fue un ser sumamente humilde, esa es la virtud que mejor lo define. Su condición lo hizo libre, absolutamente libre. Viajó por la vida ligero de equipaje, sin ataduras ni complejos, centrado en la espiritualidad y transmitiendo su paz a través de la bendición. Amigo de sus amigos, amable y bondadoso, un ejemplo de personalidad estoica y aguerrida. Nunca quiso causar molestias, por ello quizá no informó de los fuertes dolores que debían causarle la enfermedad que lo ultimó o, posiblemente del cielo le evitaron malestares por ser un hijo predilecto.

A sus hermanas, sobrinos y amigos mis condolencias. Se fue de este mundo el doctor Vanegas un hombre con la grandeza de un ángel.