Cuando en una reunión con Abaco (Asociación Bancos de Alimentos de Colombia) me informaron de las condiciones vergonzosas de la emergencia de nutrición en Cartagena, decidí comenzar una verdadera guerra contra el hambre con el Banco de Alimentos de la Pastoral de la Arquidiócesis de Cartagena. Pero no me imaginé que al poco rato encontraría un general de tracamandaca, Gabriel “el Indio” Rodríguez, un viejo amigo de muchas peleas políticas que en este caso olvidamos completamente para dedicarnos a un fin común que es ayudar al prójimo, cosa que deberían hacer todos los colombianos. Al poco tiempo de estar hablando decidimos la constitución de una fundación sin ánimo de lucro, Gabriel fue coautor de la fundación Corazón Contento, que ya consta de una casa comunal, una huerta comunitaria, varios salones para clase de lectura y comprensión, de expresión corporal, de pintura, de etiqueta, de teatro, un comedor social para albergar a 300 niños aproximadamente que reciben un almuerzo 5 días a la semana, y la directora de este proyecto que incluye acompañamiento a las madres y un comienzo de consultorio jurídico es Agripina Perea, una líder comunitaria que con un pequeño ejército de voluntarios ha hecho realidad lo que parecía un sueño irrealizable. Semanalmente cocinamos 150 kilos de arroz, además proteínas, granos, atunes y todos los regalos que nos llegan del campo en temporadas, ahora un primo nos llena de plátanos, a veces son limones, a veces es yuca, generosos donantes. En el 2020 repartimos más de 50.000 almuerzos, naturalmente con la ayuda de generosos donantes. Y en la vigilia de la Navidad en 2019, ofrecimos una cena con Papá Noel y distribución de regalos para más de 400 niños. Bueno ya con todos estos compromisos cumplidos en lugar de descansar nos empecinamos en multiplicar nuestra bella experiencia en otros barrios en riesgo de Cartagena. Unos corresponsales amigos nos hablaron de la escuelita El Divino Maestro, en el barrio Nelson Mandela. Su directora es la seño Prisca, una benefactora que ha puesto a disposición de la comunidad su tierra y cuatro casitas como de hadas perfectas para los niños del barrio. La seño Prisca nos va a proporcionar el espacio para organizar otro comedor social para otros 300 niños y un lote para una huerta más del doble de la que tenemos actualmente. Así queremos ayudar a más de 600 niños de Revivir de los Campanos y Nelson Mandela para que tengan asegurado su plato de comida en la edad que más necesitan una nutrición adecuada. Naturalmente necesitamos la ayuda de todos los que nos siguen, necesitamos una ayuda continua porque los niños comen todos los días.