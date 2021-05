Todas las tardes, desde que llegó el COVID-19 al país, el Ministerio de Salud envía a los periodistas un listado en formato PDF, de las personas que fallecieron por el virus.

Los datos son escuetos; no se sabe cuándo ni cómo se contagiaron, si se hizo o no el cerco epidemiológico, si fueron atendidos o no en Unidades de Cuidados Intensivos, si estaban o no vacunados. No hay nombres, solo señala la ciudad donde ocurrió el deceso, la edad, el género y comorbilidades (muchas “en estudio”).

Es muy difícil enterarse de la agonía por la que pasaron esas personas hasta que sus pulmones dejaron de funcionar. Si un familiar no aparece para contar la triste historia a la prensa y advertir a todos la importancia de cuidarse, la noticia queda, como casi siempre, en otra lamentable y dolorosa cifra que puede ir creciendo.

El viernes, por ejemplo, se reportaron 27 fallecimientos en Cartagena, la cifra más alta en la ciudad durante la pandemia. Sin embargo, hay que aclarar algo para no confundir ni crear más pánico del que ya hay en algunos hogares: no todas las defunciones ocurrieron el mismo día, como lo explica claramente el informe del Minsalud de manera general en su reporte diario: “Fallecidos reportados hoy (21 de mayo) en el país: 486.

Fallecidos del reporte de hoy (21 de mayo) pertenecientes a días anteriores: 429”.

En algunos medios de comunicación de la ciudad y en redes sociales también se lee la noticia como si las personas hubieran muerto el mismo día; sin embargo, un día después de ese reporte podemos ver datos más específicos en la página del Instituto Nacional de Salud. Las 27 muertes reportadas el 21 de mayo se explican así: 13 de febrero: 1, 8 de mayo: 1, 15 de mayo: 2, 16 de mayo: 4, 17 de mayo: 1, 18 de mayo: 3, 20 de mayo: 11, 21 de mayo: 4.

Karoll Pineda es uno de los periodistas que de manera juiciosa viene revisando estos datos oficiales y concluye que “hasta la fecha nunca hemos pasado de los 18 muertos por COVID-19 en un solo día en Cartagena, teniendo en cuenta la fecha de fallecimiento. Los días con más muertes en la ciudad han sido el 18 y 20 de junio de 2020 con 17 fallecidos cada día. El tercer día con más defunciones fue el 1 de enero de 2021 con 15”.

Es cierto que aunque todas esas muertes -1.351 en total, hasta el viernes- no ocurrieron el mismo día, siguen siendo más que cifras alarmantes, ciudadanos nuestros, personas con nombres y grandes historias que no conocemos y que perdemos muy rápido por un virus que cada vez es más agresivo. Entre todos nos debemos cuidar. (Lea aquí: No son solo cifras).

Adenda: Mi sentido pésame a los familiares del profesor Roque Martínez. Los inemitas que fuimos sus alumnos en educación física, lo recordaremos por siempre.

*Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz