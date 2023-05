El “despiporre” de los políticos

El despiporre es un término coloquial que, según la RAE, significa desbarajuste, desorden. Se usa más en sentido festivo, por ejemplo: “Aquella fiesta fue el despiporre”.

No fue en una fiesta en Cartagena sino en la clausura del 16° Congreso de Asofondos donde, ante el empresariado del sector de pensiones y cesantías, el presidente Gustavo Petro confesó que hizo un cálculo matemático equivocado en campaña. Palabras más, palabras menos, el subsidio de 500 mil pesos que prometió para más de 2 millones de personas de la tercera edad, sería ahora de $223.800. “Ese fue mi criterio y aún lo tengo en la cabeza, pero se me despiporró porque las cuentas comienzan a dar otras cosas”, dijo sin sonrojarse.

Al parecer son las mismas cuentas que sacó para prometer, también en la campaña electoral que lo llevó a la Casa de Nariño, un proyecto de infraestructura de alto costo que no tiene estudios técnicos como es el de construir un tren eléctrico elevado entre Buenaventura y Barranquilla.

No todo es plata, también prometió en una entrevista con Daniel Samper Ospina -quien le hizo preguntas mientras simulaba peluquearlo y que le valió un premio Simón Bolívar- que respetaría la libertad prensa; sin embargo, no hay día en que trine contra algún medio de comunicación o un colega que publique algo que no le favorezca. A lo Donald Trump, quien en campaña no sólo prometió que construiría un muro en la frontera entre México y Estados Unidos, y que México pagaría por él, sino que, ya presidente, hostigó constantemente a la prensa.

Cuando un político promete algo sin tener las cuentas claras no es más que populismo; por lo tanto, el despiporre es inminente, ese que no visionan los seguidores (¿fanáticos?) porque el discurso es cercano al “pueblo” y sus necesidades, cargado con un lenguaje emocional y simplista que hechiza y convoca a las urnas.

El 29 de octubre está a la vuelta de la esquina; ese día Cartagena elegirá un nuevo alcalde, por lo que varios precandidatos desde ya están prometiendo cielo y tierra; de vaina no ha salido quien prometa que este calor no lo vamos a sufrir en los próximos cuatro años, porque instalará un abanico gigante en el cerro de La Popa; o que inaugurará el mototaxismo acuático para evitar trancones.

En las últimas elecciones, las promesas de ese estilo más sonadas fueron: la irrigación de dinero en los barrios más pobres (de Dau); y el “agua gratis” (de García).

Vale la pena crear un comité de expertos, integrado por profesionales de diferentes áreas, que sin ningún otro interés que el de ver a Cartagena progresar, analicen en conjunto la viabilidad de las propuestas, y que los medios de comunicación, comprometidos con la verdad, repliquen al unísono lo que seguramente terminaría en un despiporre para nuestra ciudad.