“El deporte es de resultados”

Los Juegos Nacionales son el evento deportivo más importante del país, sirven de base para que los departamentos se posicionen, acorde a sus planes, entre los mejores.

Para Bolívar no es diferente y luego de la debacle en 2004 en las justas nacionales en Cundinamarca, cuando ocupó el puesto 14 con solo tres medallas de oro, se diseñó por el hoy alcalde de Cartagena un ambicioso proyecto deportivo, que pretendía llevar sistemáticamente al departamento a estar dentro de los tres mejores del país. En 2008, en los juegos en San Andrés y Cali, Bolívar fue noveno con siete medallas de oro. Con los ajustes al modelo, en el que se incorporaron más recursos, Bolívar quedó sexto en 2012. En 2015, se alcanzó el cuarto lugar con 36 medallas de oro. Esto trajo otra gran noticia, los próximos Juegos serían en casa, tras la promesa cumplida del expresidente Santos, quien dijo otorgar la sede si el departamento quedaba entre los cinco primeros.

Cartagena y Bolívar realizaron los Juegos Nacionales de 2019, lo que permitió a las disciplinas deportivas, al ser sede, estar clasificadas. Esto implicó un mayor número de deportistas en competencia y deportes en sus diferentes modalidades. El resultado: 57 medallas de oro, además de ratificar el cuarto lugar en el país.

En 2023, año en que Bolívar podía pensar en lograr el anhelado tercer lugar, ya con una mayor experiencia deportiva, la gran apuesta se derrumbó, solo se alcanzaron 25 medallas de oro y se descendió al sexto lugar de la tabla.

¿Qué pasó? Antonio del Risco, director del programa Meridiano Caliente, escribió: “Voy a identificar a quienes son responsables de este desastre, el director de Iderbol y la tan mencionada Oficina de Altos Logros, varios deportes de conjunto no consiguieron su clasificación, pero la fresa del pastel es que deportes no hayan podido participar por no tener reconocimiento vigente, ¿en dónde está el acompañamiento de la Oficina de Altos Logros en estos deportes de conjunto?”.

Buena pregunta. Vale la pena escuchar también a las Ligas deportivas. ¿Qué tanto les negaron en su preparación camino a los juegos y luego en el año de las justas? Algunos deportistas y entrenadores me confirman que aún les adeudan. Varios reprochan que mientras el director del Instituto asistía a eventos internacionales, Elías Del Valle, gerente de Altos Logros de Bolívar, cerraba contrato con el IDRD de Bogotá para dirigir la disciplina de patinaje.

Ahora en 2024, año de las apuestas a 2027, donde las grandes potencias ya conformaron semejantes equipos para mantener sus lugares de privilegio, el gobernador Yamil Arana ratificó en la gerencia de Iderbol a Ariel Zambrano, quien tras la decepcionante sexta posición dijo: “El deporte es con resultados”.