El contrato social

Un sábado cualquiera, con solo 15 años se perdió en un peregrinaje que lo llevó a cambiar de religión y deambular entre Suiza y Francia hasta llegar a un hermoso lago en la campiña francesa. Ella entró en su vida en una noche tan lúgubre como su corta existencia y tan oscura como el futuro que hasta entonces él se presagiaba para sí. Al principio fue la madre que perdió a los 9 días de nacido. A la sazón él nació un día como hoy, 28 de junio, hace más de 300 años. Ella, 13 años mayor lo ayudó a crecer y madurar desde el niño que adolecía de todo hasta el hombre que durante muchas noches yació entre sus brazos mientras ella resolvía las afugias económicas que lo asfixiaban y le brindaba la paz de espíritu que tanto necesitaba. En simultánea ella le generó el espacio y el tiempo para leerlo todo y poder pasar, como autodidacta, de aprendiz de relojero, como su padre, a músico, botánico, escritor, periodista, pedagogo, filósofo y politólogo. De la madre que no tuvo se convirtió en la amante incondicional quien lo introdujo en un círculo selecto que le permitió participar con Diderot en su Enciclopedia. Fue ella su musa en tanto que Plutarco, y sus Vidas paralelas, la fuente en que abrevó su mayor conocimiento e inspiración para lo que vendría después. Cuando Juan Jacobo Rousseau pasaba los 30 años decidieron separarse; él huyendo con sus sentimientos de culpa por pensamientos incestuosos y las ansias de inmortalidad y ella aceptando que su tiempo había pasado y que en adelante él debía escribir en sus libros su futuro. La fama lo recuerda más por su Emilio, tratado ejemplar, faro de la educación occidental y de educadores como Pestalozzi. Así promovió la educación como creadora de un buen ciudadano. Hoy es más cierto que solo una sociedad educada garantizará una vida en comunidad viable y vivible. Pero, además, Rousseau, paradójico como el que más, promovió conceptos como que “el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado” y “el hombre es bueno por naturaleza”. Conceptos tan disímiles y extravagantes como la vida que llevó encadenado a su misoginia y en conflictos con Diderot y Voltaire hasta el punto de que este último lo acusó de “desgraciado sifilítico” y de que “ha tenido hijos y los ha abandonado a la puerta de un hospicio”. Como él, muchos grandes hombres tienen luces y sombras y pueden perderse en un día cualquiera, como Rousseau, y luego escribir en El contrato social que el Estado es la voluntad general y la soberanía del pueblo y para generar ideas que fueron la base de la Revolución francesa y que aún hoy siguen pareciendo sediciosas para algunas sociedades como que “toda ley que el pueblo no ratifica es nula y no es ley”.

*Profesor Universidad de Cartagena.