“El escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no se puede explicar” . Gabriel García Márquez.

Escribir una columna semanal no es tarea fácil, mucho menos diariamente como suelen hacerlo los editorialistas. Se necesita mucha rigurosidad al seleccionar el tema, estudiarlo con profundidad, establecer el enfoque y luego plasmar las líneas en coherencia con lo que se pretende transmitir. El producto nunca dejará satisfecho al autor, siempre lo atormentará la idea de que pudo quedar mejor elaborada, es más, no creo que exista una que haya quedado lista de un plumazo, pues siempre son corregidas incluso a último minuto y revisadas por pares cercanos al autor.

La pasión es el motor y el combustible de la vida, nada puede salir bien sin su concurso. Escribir columnas requiere de ese sentir especial, solo aquella fuerza hará que aparezcan los espacios entre tantas obligaciones y que se goce infinitamente en el camino. Estas se proyectan para un sector en específico, dependiendo de la temática, ello no quiere decir que lleguen al destino deseado, lastimosamente un porcentaje muy bajo de la sociedad accede a este material, pero, seguramente alguien las lee.

Un amigo me dijo alguna vez, escribe para ti, de esa manera mantendrás el hábito y el ánimo con independencia del número de lectores o comentarios. Evidentemente el columnista mantiene la flama por interés propio, no la hace depender de quiénes y cuántas personas lo lean o comentan. Es ideal llegar a un gran número de lectores, no para satisfacer el ego, pero sí para cumplir la misión esencial de opinar, cual es servir, lo que se cumple en grado sumo cuando el mensaje llega a la comunidad masivamente. Sin embargo, aquella consigna no puede ser una talanquera, sino un estímulo.

La incertidumbre agobia al pensar si se acierta o no, aunque no es necesario dar en el clavo, tener la razón cuando se opina es simplemente circunstancial, lo importante es hacerlo sincera y humildemente, sin sesgos y con fundamento en la verdad. Es satisfactorio generar debates sanos y respetuosos, de esa manera se dinamiza el conocimiento fruto de una correcta dialéctica que se finca en la libertad de expresión. De ahí la famosa frase atribuida a Voltaire: “No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.

Lo único que quiere un columnista es servir a la comunidad compartiendo generosamente su opinión, siendo fiel a la confianza de sus lectores o a sí mismo; mantener la conciencia limpia y permanecer sosegado al no instrumentalizar su función poniéndola al servicio del odio o la mentira; y, más allá, del respeto al considerarse digno de ser leído, una que otra vez, en los días de vanidad humana, se espera un sincero y fuerte abrazo de amigas del alma, como Margarita De Brigard, quien hace más de una década facilitó el escenario para publicar mis primeras líneas.