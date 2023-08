La esfera que ya viene partida en sus dos mitades. Co-co. Lista para tomar su agua esférica y comer su carne blanca como la idea del círculo. Dicen que es capaz de asesinato si se desprende desde la altura de su nombre de tambor. Que tiene electrolitos que son buenos pa’ la calor. Que hace viajes oceánicos para dejar avergonzado a un Colón o una Da Gama.

Los frutos de una tierra, siendo anteriores a su pueblo, se vuelven parte de ese pueblo de la misma forma que su música o su sentido del humor. Nuestros chistes son cocos, que descalabran si caen en cabezas más frágiles que la palabra dura y peluda lanzada en el signo ambiguo de la amistad retadora.

¿Nos parecemos al coco? ¿A su dureza y dulzura simultáneas? ¿A su forma peligrosa y su nombre de espanto? ¿A su futuro en el masacote dulce o en arroz moreno? ¿Nos parecemos a su figura ideal, como si fuera el concepto abstracto de una fruta y no la fruta pegada al racimo?

Yo sí creo que nos caracteriza una cierta dureza en el trato que en otros lados no es bien recibida a veces. Somos burdos e informales, nos gusta la broma pesada y la “montadera”. Nos gusta la fiesta hasta el punto que llega a ser un problema, nos gusta pelear e insultar y muchos de nosotros, dentro de quienes me incluyo, nos tomamos la vida como una gran mamadera de gallo.

Pero debajo de esa cáscara agreste hay una comunidad líquida y nutritiva. ¿No es verdad que uno llega a cualquier lado y se habla con el otro como si lo conociera? Ni en Bogotá, ni en Europa ni EE. UU. he visto esa confianza. “Ey, mi hermano, qué, déjamela más barata que no me ha entrado la quincena”, y te hacen el favor. Hasta la Ley es amiga de uno, si tiene con qué corresponderle. Hasta el enemigo cumple su papel de enemigo sabiendo que, debajo de esa animadversión, somos uno y el mismo.

Por eso me robo el coco y lo vuelvo esta metáfora de nosotros mismos. Porque toda metáfora es un robo ¿o no? Agarro una palabra y la pongo a trabajar en otra cosa. Le digo, “Ey, palabrita, hazme el dos aquí y vuélvete poesía, todo bien”. Y la palabra lo hace, me devuelve el mensaje y me dice, “Aquí está tu metáfora. Ya no jodas más”.

Así ella y yo nos entendemos, me insulta con su trabajo, porque nunca lo hace tan bien como yo quisiera, siempre es una medio metáfora y nunca termina de decir bien lo que yo quiero. Le digo, “Coco, coquito, ayúdame a hablar de Cartagena,”, y me dice, “Bueno, ya, di que esto y lo otro, que la cáscara y el agua y tal, ahí tienes, déjame seguir siendo coco”. Y yo lo dejo. No hay que ser abusivo tampoco.

Así el coco vuelve a ser coco y ya no dice nada sobre mí ni sobre tú que me lees. No les gusta trabajar tanto a las palabras ni a los cocos. Lo que les gusta es estar allá arriba montadas en las palmeras de la lengua y mirarnos acá abajo intentando bajarlas con un palito. Y como te caiga una en la cabeza, agárrate, que te pueden poner a buscar metáforas para el dolor y eso sí es bien difícil, al menos que te vuelvas palabra, y ya no quedes tú, sino el nombre que te pusieron, que queda cincelado en una piedra para que crean que fuiste algo aquí en la tierra, como el coco es coco y tú tú, y yo yo y así todo.