El cambio se hace cambiando

El presidente Petro en sus primeros discursos dijo que debía ser muy cuidadoso para no caer en los errores de algunos de sus antecesores en el cargo, que se envanecieron con el poder y se alejaron de la realidad del pueblo colombiano. Por eso no entendemos que en su administración varios de sus funcionarios no atienden en debida forma los requerimientos de la ciudadanía. Por ejemplo, en nuestra labor profesional docente, consultor e investigador social de la participación ciudadana y comunitaria en Colombia, acudimos al ministro del Interior Alfonso Prada y su viceministro Gustavo García para plantear la modernización de las Juntas de Acción Comunal en Colombia, algo de que tanto habla el presidente Petro, sin tener respuesta alguna, igual nos ha pasado con el Ministerio de Educación al presentarle ideas para mejorar los procesos de convalidación.

Esa situación descrita denota la necesidad de la administración pública de adoptar nuevos y mejores códigos de comportamiento que les permita a los funcionarios actuar poniendo de presente que cada persona que esté empleada o contratada por una entidad estatal para cumplir unas obligaciones, está al servicio de la comunidad como lo establece la Constitución de la República de Colombia en los fines del Estado. Luego cuando un funcionario atiende las peticiones de una persona o a la comunidad no está haciendo un favor o colaborando por su generosidad, si no cumpliendo con un deber por el cual le pagan un sueldo o unos honorarios.

En ese sentido los altos directivos del gobierno, como el presidente y sus ministros deben estar atentos a que este fin se haga efectivo, para lo cual los canales alternativos de comunicación facilitarían el intercambio de información en doble vía, donde no se deje a ningún solicitante sin respuesta alguna o referencia a la dependencia que le corresponda en competencia, la sugerencia es que en cada área del gobierno se dediquen por lo menos un día, dos veces al mes para que los funcionarios hagan seguimiento a los procesos de intercomunicación y se enteren de lo que pasa en su dependencia, para evitar la creación alrededor de los funcionarios de las Burbujas del Poder, que lo aíslan de la realidad y lo ponen a levitar.

Lo aquí tratado es apenas uno de la serie de elementos que se deben aplicar en el manejo del Estado para optimizar los resultados de la gestión pública, donde revisar cómo se están realizando los procesos de gestión en cada área del gobierno es una tarea para identificar errores e implementar mejores formas de atención. En conclusión, el cambio se hace cambiando.