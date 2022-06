El cambio en segunda

Como era previsible –según las últimas encuestas– Hernández les quitó votos a todos: a Fico, el voto anti-petrista (estratégico); a Petro, el voto anti-uribista y anti-gobierno (castigo), y a Fajardo, el voto ideológico. Lo dijo Gustavo Bolívar: “La subida inusitada de Rodolfo nos quitó a ambos”. Mientras Fico y Fajardo se dedicaron a contestarle a Petro, el ingeniero se dedicó a su causa: la anticorrupción, y por eso Petro marco la línea de campaña a todos, menos a Hernández.

Una cosa para resaltar, y en lo que coinciden la mayoría de los análisis, es que los ganadores fueron la democracia (aumentó la participación y nadie cuestionó el resultado electoral) y la izquierda (que por primera vez vence en unas primarias), mientras los perdedores fueron el Gobierno (Centro Democrático), los partidos y la política tradicional, la Centro Esperanza (que no pudo consolidar un centro político ideológico) y, en parte, también, el Pacto Histórico, a quien se le complica la segunda vuelta, pues “los votos de Fico se van para donde Rodolfo sí o sí” (Gustavo Bolívar).

La estrategia de “echar sal a la herida” para estimular la rabia y la indignación en el electorado en contra del gobierno-uribista, funcionó con Fico, pero no con Hernández quien se desmarcó del uribismo, quedándose con el voto anti-petrista (estratégico) – que no es solo uribista-, con el voto indignado (castigo) en contra de los partidos políticos tradicionales y el voto anticorrupción (ideológico).

Si Petro quiere ganar lo que debe hacer es conquistar el voto huérfano de la centroizquierda, tranquilizar los mercados y rodearse de gente decente (Mockus, Robledo, Fajardo). Atacar a Hernández no le sirve, lo victimiza. El ingeniero es un verdadero outsider de la política, a quien no puede encasillarse ideológicamente (derecha, izquierda o centro político); alguien que, haciendo uso de un lenguaje sencillo y una narrativa disruptiva, impuso un mensaje lacónico, pero lleno de sentido para el ciudadano común: “No robar, no mentir, no traicionar, cero corrupción e impunidad”.

El 19 de junio se sabrá a quién elegirán los colombianos. Los dos candidatos concentran sus diagnósticos y propuestas en tres problemas serios de nuestro país: la corrupción, la inequidad social y la pobreza. La diferencia radica en la solución que plantean. Por lo pronto, lo único garantizado es que habrá cambio en segunda -no en primera-, pues los dos candidatos llegan con propuestas antisistema: Petro, que quiere demoler el modelo económico que genera desigualdad material y daña el medioambiente, y Hernández, que busca acabar con las prácticas y estructuras políticas corruptas que propician desigualdad de oportunidades y desangran el Estado.

*Profesor Universitario.