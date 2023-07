El calvario de los contribuyentes

Desde hace algunos meses, la Secretaría de Hacienda viene embargando cuentas bancarias por supuestas deudas de impuesto predial que mayormente ya no pertenecen a los afectados con la medida. Parece no existir rigurosidad en los estudios requeridos antes de proceder coactivamente. Simplemente se emiten las órdenes de embargo causando graves perjuicios económicos a mucha gente. Cuando las personas se acercan a resolver la situación, en Secretaría de Hacienda se lavan las manos y los mandan para GO-Catastral. Aquí se agrava la situación, porque esto significa que el problema será dilatado. Cuando de trámites catastrales se trata, ya los cartageneros nos habíamos acostumbrado a los engorrosos procesos que nos tocaba realizar ante el IGAC, un instituto que pese a tener limitaciones presupuestales, venía cumpliendo su objeto misional. En varias ocasiones el Distrito de Cartagena había celebrado convenios con dicha entidad sin ningún tipo de inconvenientes. Pese a ello y de forma sorpresiva, a finales del 2021, Hacienda, por delegación del alcalde William Dau, suscribió con la Unidad Administrativa Especial de Catastro Bogotá un convenio por más de $26 mil millones para actualizar la base local y mejorar sus finanzas.

Después de tres meses de empalme con el IGAC, ‘GO-Catastral’, entró en operaciones en marzo de 2023, con un recurso humano mayormente del interior del país quienes desconocían los sectores de nuestra ciudad. Esta situación, no solamente afectó el trabajo de campo, sino el contacto directo con los usuarios. La recién inaugurada empresa, montó sus oficinas en un inmueble pequeño del barrio Manga. Transcurrido un tiempo, los usuarios empezaron a quejarse por la incomodidad y mala atención. Hasta los abogados fueron víctimas de la tramitología que impusieron. Quedamos con una empresa que no cuenta con la infraestructura ni el recurso humano que se requiere para prestar un buen servicio a los ciudadanos.

El propósito del Distrito con la actualización del censo catastral para ampliar la base de contribuyentes ha resultado traumático para vecinos del común y empresarios. La actividad de cobro coactivo desplegada por Hacienda Distrital, sin rigurosidad jurídica y con la información desactualizada, originó la emisión de embargos de cuentas bancarias y bienes de los supuestos propietarios de los predios, causando graves perjuicios por cobro de lo no debido, pues en la mayoría de los casos la información no coincide con la realidad contenida en los Certificados de Libertad y Tradición de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, documento idóneo contemplado para acreditar la condición de propietario de un inmueble. Lo grave es que la lentitud de GO-Catastral en resolver al afectado, es la perfecta justificación de Hacienda para embargar, aumentando la angustia de quienes sin tener obligaciones pendientes con el Distrito, resultan afectados con esta medida ya que no son los dueños de los inmuebles. Urge consolidar la información y trabajar articuladamente, para evitar atropellos del Distrito en contra de los ciudadanos.