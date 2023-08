El cajero solitario

Cuando empecé a trabajar me preguntaba por qué los americanos cuentan el tiempo de la mano de obra y la dimensión de los proyectos en horas-hombre. No me parecía práctico que se midiesen los rendimientos en horas, cuando uno la vida la transcurre en jornadas. Más aún, se me hacía pretenciosa tanta exactitud y denigrante la intención utilitarista de partir el día de la gente en horas, como máquinas.

Colombia, país de fingido pudor y eufemismos, mide todo en jornales: tiene que pasar un día entero para que se note que alguien está perdiendo el tiempo. Por eso, cuando la gente amanece haciendo fila en el Banco Agrario, nadie se pregunta por el tiempo, sino que mide el de largo la fila. Y como la gente que hace la fila usualmente no trabaja, nadie se cuestiona cuánto vale el tiempo de una persona haciendo fila: porque, bueno, “de todas formas es tiempo perdido”.

Para todos los efectos, el valor del tiempo de una persona, así esté desempleada, tiene que ser, al menos, el del salario mínimo: $6.170/hora. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta cuando una persona pasa una hora en un bus para ir al trabajo, o para llevar a los hijos al colegio, o al médico, o cuando va al mercado. Cuando una buseta de 24 personas pierde media hora por trancones, son $148.000; cuando 1 persona gasta 6 horas en una fila para reclamar un subsidio, pierde $37.020.

Cielo Rusinque justifica la adjudicación al Banco Agrario por el pago de Renta Ciudadana, porque en cada giro se gana $1.307, o sea, el equivalente a 12 minutos de fila de una persona. El Banco Agrario, que es del Estado, puede darse el lujo de poner pocos cajeros por persona: “Si les toca esperar, pues que esperen”. Los bancos privados, en cambio, tienen estudios operacionales y estadísticos serios, tienen plataformas digitales que funcionan y tienen que responder por las filas. Al fin y al cabo, y habida cuenta de que tienen otros clientes, para el privado la multitud es contraproducente. El privado brinda un buen servicio, no porque sea intrínsecamente mejor, sino porque tiene los incentivos.

En 2016, Piedad Córdoba salió a defender la revolución bolivariana y dijo aireadamente, “...si nos toca hacer cola, las hacemos y las hacemos con gusto...”. Sí, es una mirada estoica a la más monótona de las actividades, como si la puntualidad fuera un lujo o la comodidad fuera exclusiva al capitalismo.

Cuando la heroica revolución obliga a los ciudadanos a hacer fila, es más utilitarista que un neoliberal obsesionado con medir; porque ella pasa desconsideradamente por encima de las mujeres y los viejos (a quienes les asigna valor cero en la sociedad), solamente con el fin de lograr su cometido, que es la pauperrimización de la vida.