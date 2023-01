El béisbol nunca se fue

El inicio del playoff de la temporada de Béisbol Profesional Colombiano 2022 - 2023, mostró un crisol de facetas que se cocinan en esta ciudad, la de los fanáticos aquellos que aún aman este deporte, muy a pesar de tantas guerras intestinas por el poder del mismo, de parte de los ‘directivos’ que parecieran que llegan a su dirigencia para contribuir con su exterminio, la de las antiguas glorias de este deporte que medio ebrios se pasean por todo el estadio, dando una pésima impresión de quienes otrora practicaron este hermoso deporte; los politiqueros novatos, quienes no tienen la más mínima idea de qué es Béisbol, pero como lo ‘IN’ era entrar al estadio, lo que menos importaba era saber un carajo de qué se trata el espectáculo, la chamfarándula –entiéndase como la farándula champetúa–, los autodenominados influencers, quienes no supieron qué equipo ganó, porque se dedicaron a hacer tik toks; la de los veteranos politiqueros que alardeando el hecho de ser invitados ‘especiales’ del equipo local, no solo detentan todos sus beneficios, sino que además contribuyen al desequilibrio que existe cuando primero entran estos y quedan por fuera quienes con todo el esfuerzo del mundo, pero, con muchísimo amor, compran su boleta para apoyar al equipo de su ciudad.

Y no contentos con esto, además ocupan los mejores puestos dejando a los verdaderos fanáticos yendo a sol, porque no hay cupos o en el ‘mejor’ de los casos, sentados en los bordillos usados como improvisados asientos.

Esto ha generado una percepción de malestar con la organización del evento, no se entiende cómo venden más entradas de sombra de las que realmente tiene capacidad el estadio, esto creó una situación que afortunadamente no pasó a mayores, dejaron por fuera a personas con su boleta de sombra en la mano, y como a los colombianos nos han enseñado a tomar la justicia por mano propia, dada la ineficiencia de quienes les corresponde tal labor, sea la administración o a la rama judicial, un grupo de aficionados forzaron las puertas, rompiendo los candados, los cuales no opusieron mucha resistencia en razón a lo ínfimo del tamaño de los mismos, y entraron sirios y troyanos, quien compró y quien no compró boleta.

No solo este hecho demostró la improvisación e inocencia de los organizadores, también el no prever que para el cartagenero el Béisbol es una fiesta y no llevaron viandas suficientes para sufragar el filo que da este deporte. Menos mal que en este deporte no hay barras bravas ni criminales ocultos en estas, acá reina la cordialidad y el verdadero sentido de la palabra aficionado, todo lo anterior demuestra que el Béisbol nunca se fue, sino que lo adormecieron.