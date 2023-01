Cuando yo era niño, por allá en la era del neolítico, los juegos eran organizados cada año por alguna ‘mano divina’ desconocida por todos. Las temporadas de yoyo, trompo, bolita de uñita, barrilete, tapita, bola de caucho... en fin, iban apareciendo cada tanto y la gallada se iba organizando para los enfrentamientos individuales o por equipos.

La mayoría de esos juegos desaparecieron, pero el barrilete –como toda criatura indómita– ha sobrevivido al paso del tiempo con todos sus perendengues. Claro, en mi época la mayoría de los barriletes no se compraban, los construíamos. Papel chino, listoncitos de madera, pitica blanca, almidón endiablado y mucha tela vieja para las ‘colas’, incluidos los calzoncillos con huecos y las pantaletas del vecindario. Todo servía.

Terminados los barriletes, les poníamos sus ‘Gillette’, para que se enfrentaran a navajazos. Nos sentíamos como los aviadores de combate en la II Guerra Mundial. Las peleas eran a muerte. Es curioso, los barriletes se parecen a la vida: unos volaban alto, otros jamás despegaban y otros eran un disparate eterno, dando vueltas sin sentido, como los barriletes sin cola.

En aquella época conocí la mejor excusa que persona alguna pudo inventarse para no hacer un favor. Imagínate, que un amigo no tenía dinero para comprar los materiales para su barrilete. Desesperado, recurrió al vendedor de agua de coco en los bajos del Royal Bank of Canadá. Le dijo: “Alvarito, préstame dos pesos para el barrilete” y el vendedor le contestó que “no podía”. Mi amigo lo increpó: “Joda, Alvarito, tienes un bulto de billetes en la mano y me vienes a decir que no, yo que te compro diariamente”. El vendedor le respondió: “Oye, es que yo tengo un acuerdo con el Gerente del Banco, don Pedro Bossio: ni yo presto plata en la calle, ni él vende agua de coco en el banco. ¿Entendiste?”

Un día nos hicimos un barrilete gigante, para que Gabrielito, el flaquito del grupo, lo maniobrara. La idea era hacerle pasar un susto con las brisas de enero. El problema surgió cuando Gabrielito comenzó a elevarse y se paralizó. Nosotros le gritábamos: “¡Tírate, tírate!”, pero jamás soltó la pita. Gabrielito se nos fue volando hasta que se perdió en el firmamento. Problema serio. Años después apareció en jet privado. Gabrielito nos contó que ese día terminó cayendo en la piscina de una multimillonaria canadiense. La señora, quien no podía tener hijos, adoptó a Gabrielito. Para ella fue un milagro caído del cielo.

Nota: Sepan que estoy construyendo otro barrilete gigante para amarrar al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, pero para que caiga en Tumbatu, y no regrese.