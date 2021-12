El premio conocido como: el ‘Balón de Oro’ lo han convertido en un ‘balón de cobre’ o un ‘falso balón’. Es un evento promocionado en el fútbol de Europa entre los grandes equipos. Es por votación y votan demasiados periodistas argentinos. No creemos que periodistas de Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile y Brasil se ocupen del evento. ¿Nuevamente este año escogieron a Li-onel Messi como ganador (‘?‘) ¿Por qué le dieron el premio a Lionel Messi pasando por encima del polaco Robert Lewandowski? La razón del resultado está en las maniobras de las votaciones de tales periodistas. Cualquier inexperto en el fútbol mundial puede comprobar la excelencia de los goles del polaco Robert Lewandowski. La última joya de él fue un ‘golazo de chilena’. El juego tímido y escurridizo de Messi nunca ha sido mejor que el de Lewandowski. Esa cáfila de periodistas argentinos y sus seguidores todavía no se han percatado de que Messi es un jugador de “una sola pierna: ¿la izquierda?” ¿Nunca mete un gol de cabeza? ¿Entonces por qué se empeñan en estarlo premiando por encima de Lewandowski, Ronaldo o Kanté? El belga Kevin de Bruyne, campeón de Inglaterra y finalista de la Liga de Campeones. El polaco Robert Lewandowski, que ha superado con 48 dianas el récord mítico de Müller. Ese sistema de escogencia sin la debida fiscalización de la FIFA u otro organismo no debe seguir. Los periodistas argentinos seguirán y aspirarán darle 10 balones de oro, o mejor de ‘cobre’ al jugador argentino. Este 2021 los goles del polaco Robert Lewandowski, N’Golo Kanté y Jorginnho, en el Chelsea, fueron superiores a los de Messi.

“En la lista de escogencia también estaban nominados algunos de los futbolistas más brillantes del año 2021, aunque no hayan sumado títulos, como el noruego Erling Halland, máximo goleador de la Liga de Campeones; el francés Kylian Mbappé, autor de 42 goles en el año 2021; también su compatriota Karim Benzema, que ha logrado 23 goles y 9 asistencias”. El belga Kevin de Bruyne, campeón de Inglaterra y finalista de la Liga de Campeones. El polaco Robert Lewandowski ha superado con 41 goles el récord mítico de Müller. Entre las grandes ausencias se destaca la del francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, que siempre estuvo desde el año 2016; además del holandés del Liverpool Virgili Van Dijk, segundo de la última edición y que ha sido víctima de una larga lesión. Otra falta para destacar es la del egipcio Mohamed Salah, que juega en el Liverpool, es un jugador brillante. En fin, la prensa deportiva subsidiaria de Colombia seguirá demostrando que no tiene capacidad de crítica para no seguir repitiendo obsecuentemente lo que afirman los amigos argentinos dedicados al fútbol. Y aceptan que a Lewandowski le hayan despojado de ser escogido como el mejor de 2021.