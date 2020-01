El aviario como ejemplo

Un paraíso para seguir soñando y entender que la constancia, los esfuerzos, la transparencia y la objetividad nos llevan a encontrar el camino para surgir y resurgir de la nada, a pesar de la adversidad, a pesar del presupuesto reducido, a pesar de las oposiciones, a pesar de las miradas. “Hoy por hoy, tenemos una nueva exhibición de búhos reales y otras aves en la presentación al vuelo, nos han visitado muchos extranjeros con lindos comentarios, hay muchas aves anidando y pichones naciendo, los cóndores en cortejo...”, me escribe Silvana Obregón, entusiasmada y contenta al ver los resultados de este proyecto de preservar vidas y conservar especies. La humanidad y todas las especies que habitamos en el planeta, merecemos la oportunidad de movernos en espacios sanos, donde nos cuidemos los unos a los otros, donde destruir no exista. El planeta a nuestro favor se abre entero, nos proporciona belleza, regocijo y nosotros persistimos, insistimos en acabarlo, en condenarnos los unos a los otros a morir bajo la polución, el ruido, la contaminación, las balas, la envidia, la maldad, la corrupción, el desinterés. Por eso, comparo toda esta procesión a la que se ha visto expuesto el aviario, con mi Cartagena, a pesar de tanto desierto, confusión, terrenos áridos, desorden y poca organización a través de su historia de alcaldes, hoy me imagino su vuelo anidado por la gente cálida que desea el progreso, que la quiere ver abrir sus alas y así poder multiplicar su desarrollo donde todos quepamos, donde todos tengamos la oportunidad de una vida digna y donde todos nos sintamos orgullosos y libres de trampas. Te admiro Silvana Obregón, a ti y a tu equipo porque nos has demostrado en estos años que, sí se puede, que seguirán lográndolo, no importa si es con las uñas, además, toda persona que visita el aviario me dice que iría mil veces, porque es un sitio hermoso que nos enseña, nos deleita, nos invita a amar más la vida. Es por eso cartageneros que invito a todos a empezar a cuidar la ciudad, más cultura ciudadana, esa la necesitamos con urgencia, más compromiso social, menos ruido, menos gritos, menos contaminación, menos basura, menos viveza, menos desorden, más lucidez, más cordura, más trabajo en equipo, más decisión de mando, más logros. Respetado Concejo en pleno, respetado Alcalde, respetados funcionarios, una sola finalidad: Cartagena libre de vicios del consentimiento, Cartagena genuina, Cartagena para todos. Unidos les aseguro que sí podemos, aunque los recursos sean mínimos, si nos organizamos lograremos muchas metas, es difícil con la varita mágica, pero no es imposible ir resolviendo paso a paso sin celeridad las necesidades prioritarias que, entre otras, son muchas. Felicitaciones al aviario por sostenerse en casi un período de 4 años, la ciudad también lo logrará.