Pepe Nieto, el astronauta de Mompox

Acompañado de mi esposa, María Claret, retornamos al Mompox repleto de historias fantásticas, contadas o por contar. Elegimos el Hostal Nieto, casona romántica, impecablemente restaurada, frente al cinturón de murallas, centinela de la ‘Ciudad Valerosa’, equidistante de seis iglesias disputándose, a campanazo limpio, los diezmos y la fe cristiana.

Martín Nieto, dueño del hostal, cargó nuestras maletas rumbo a la habitación: - “Siéntanse en su casa”, nos dijo, mientras saludaba a huéspedes y vecinos, quienes le preguntaban: - “Martín, ¿cuándo llega tu padre, el ‘astronauta’?”

- “¡Un día de estos!”, respondía en extraña mezcla de español, inglés, francés y alemán.

Creía que los Gutiérrez de Piñeres eran los únicos soles de esa ciudad altiva que hizo trizas al yugo español, jamás que tuviese vínculos con la NASA. Esta es la historia en cinco palabras:

José Ignacio Nieto Simanca, momposino de pura cepa, por decisión del mismísimo presidente John F. Kennedy, participó en el envío del primer hombre a la Luna. Pepe Nieto, egresado con honores del legendario y prestigioso Colegio Nacional Pinillos de Mompox y de la Universidad de Heidelberg, en Alemania; Doctorado en Matemática Pura, profesor de distinguidísimas universidades en los cinco continentes, entre ellas Maryland, donde participó de la visita inesperada de John Fitzgerald Kennedy, quien en plena ‘Guerra Fría’ (1945-1989), solicitaba ayuda académica que le permitiera ganarle el pulso a Nikita Kruschev, máximo dirigente de Unión Soviética. No era para menos: los herederos de Lenin pusieron en órbita (1957) el satélite Sputnik y a la perra Laika, primer ser vivo en el espacio sideral.

Culminada la reunión, Kennedy estrechó la mano a los asistentes y dijo a Pepe: - “Thank you, dr. Nieto, I know your trajectory and you will be rewarded”, quien, emocionado, llamó telefónicamente a su madre en Mompox y, ‘más rápido de lo que canta un rayo’, lo supo toda la comarca agregándole, eso sí, góticas del ‘Realismo Mágico’ que, en esa tierra bendita, germina como verdolaga: “¡El hijo de Roberto y Josefina, primer astronauta en pisar la Luna!”.

Hoy, el Hostal Nieto fue rebautizado Hotel del Astronauta, mientras Pepe, a sus 93 años, ciudadano del mundo, acostumbrado a decir SIEMPRE la verdad, sin importar el auditorio, recomienda: “Honradez, educación y perseverancia para hacer posible lo imposible”.

Desde su oficina en Montreal (Canadá) permanece lúcido, ‘mamador de gallo’ y, al retornar a Mompox, siguen llamándolo, orgullosamente: ‘Pepe El Astronauta’.

¿Fue casualidad escoger el 20 de Julio, onomástico de la Independencia colombiana, para el alunizaje del Apolo 11?

Aseguran que, en la huella del calzado dejada por Neil Armstrong en suelo Lunar, aparece marquilla, indetectable al ojo humano, escrita en idioma logarítmico de Pepe Nieto, que junto a los versos inmortales de Candelario Obeso, testifican a las galaxias: ‘Made in Mompox’.