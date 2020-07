El asesinato de la democracia

Hace un par de semanas tuve la oportunidad de leer un libro del dúo de profesores de la Universidad de Harvard, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. El libro se titula ‘How Democracies Die’ (Cómo mueren las democracias, al traducirlo al español), que es una ventana de cómo las democracias del siglo XXI han comenzado a deformarse a causa de la implementación del sistema socialista. El libro hace una crítica basada en las democracias latinoamericanas, tomando a Venezuela como ejemplo y deconstruyendo la fachada del “sistema perfecto” que se presenta a la audiencia general a cuenta de los medios de comunicación.

Muchos se saben la retahíla, “Petro nos va a llevar a la ruina” “Petro es un socialista” “Si llega Petro al poder, mejor ya me declaro por muerto”. La magnitud del asunto se ha perdido en estas declaraciones, ya que desvían al verdadero problema. Los ideales de Colombia Humana se alinean con el socialismo. Tal como el comunismo, el socialismo brilla en papel. Se pinta como el sistema perfecto, útil y eficiente. Sin embargo, al ponerse a prueba, simplemente deja cenizas después de quemar todo lo que toca. Verán, todos los sistemas tienen sus fallas, incluyendo el capitalismo, pero la experiencia es una prueba concluyente de que el capitalismo no hunde a un país, el socialismo sí. Lo ha hecho antes, no hace falta nombrar a Venezuela, Argentina, Chile, y entre otros.

El capitalismo no favorece a todos, completamente cierto, pero garantiza la economía. Utilizar a países nórdicos como ejemplo de que el socialismo funciona es un argumento completamente nulo, ya que el modelo nórdico se basa en un sistema económico capitalista de mercado mixto que presenta altos grados de propiedad privada. Petro quiere que el Estado reemplace a las empresas privadas, pero al hacerlo, él mismo vio que esto no funciona. Cuando fue alcalde de Bogotá se compraron 276 camiones (importados y usados) que estarían dedicados específicamente a la recolección de basura por parte de la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB) y no por las empresas privadas. Los privados dejaron de hacer la tarea y Bogotá duró varios días con basura en las calles. Al transferir la economía y los contratos al Estado, dejando afuera el sector privado, es cuando se pierde competitividad en el sistema y eso disminuye la innovación y las opciones de sobresalir.

Sé que muchos colombianos están cansados de que los sistemas en Colombia les fallen, de ver a miles de personas sufrir por ello, pero no hay que llevar al país a más destrucción. Hay que arreglar el sistema, reformarlo, adaptarlo y tratar de ayudar a la población colombiana. Tenemos que mantenernos informados, investigar y cuestionar lo que vemos. No hay que quedarse quieto.