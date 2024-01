El arranque de Dumek

Mañana, se cumple una semana de la posesión del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien, en corto tiempo, ha sido uno de los mandatarios del país con más exposición en medios de comunicación. Hasta el mediodía de ayer, desde su oficina de prensa se habían emitido 25 comunicados, varios con decisiones importantes para la ciudad. Las más relevantes en movilidad tienen que ver con el fin del Día sin moto y la modificación del pico y placa para vehículos particulares.

Es cierto que el Día sin moto era un dolor de cabeza para muchos cartageneros que anhelan un transporte público eficiente. Era una medida que sumaba más problemas que soluciones. Toca esperar a ver cómo esta administración controlará a tantas motos imprudentes.

En cuanto al pico y placa, desde esta tribuna se le dijo a Janer Galván, exdirector del DATT, que la restricción por 13 horas continuas era un despropósito, pero se hizo el sordo. Dumek lo regresó a las horas pico, aunque fácilmente podría omitir la restricción del mediodía, pues con la gasolina tan cara, cada vez son más los trabajadores que se llevan el almuerzo a la oficina.

Del paquete de medidas no podemos dejar por fuera las que buscan recuperar el orden en el Centro Histórico. Titulares anunciaron el fin de la prostitución en los alrededores de la Torre del Reloj, donde instalaron vallas para controlar el ingreso. Es lógico estar en contra del turismo sexual y la trata de personas, ver un centro colmado de familias es una gran noticia, sin embargo, estas restricciones deben ir acompañadas de estrategias integrales. ¿Se preguntó el Distrito a dónde irán las trabajadoras sexuales? Desde la prometida Secretaría de la Mujer se podría revisar cuántas de ellas están en pobreza, cuántas son madres cabeza de hogar y por qué no, con las Alcaldías Locales capacitarlas (en serio, no como en anteriores administraciones) e impulsar a las que deseen optar por otro oficio.

Se destacó en los noticieros las intervenciones en la avenida San Martín y en la Santander en lo que el alcalde llama la “Guerra frontal contra los huecos”. Además de la visita al Parque Lineal de Crespo y a Chambacú, donde la “Cuadrilla del Alcalde”, un grupo de hombres y mujeres uniformados, adelantó labores de limpieza. Lo que no se ha explicado, como informó La Contratopedia, es por qué “no hay contratos publicados ni información detallada sobre el origen de los recursos ni quiénes son los contratistas. Tampoco si se trata de donaciones de empresarios cercanos al nuevo gobierno distrital”.

En resumen, ha sido una semana de determinación, en la que Dumek ha puesto en marcha rápidamente, aunque sin aclarar de dónde sale la plata, parte de lo prometido.

Adenda: Lo de querer exorcizar el Palacio de la Aduana y decir que la estafa a un turista era una desinformación fueron dos salidas en falso. Un alcalde que tiene como premisa gestionar y ejecutar no requiere desviar de esa manera la mirada del pueblo que votó con el deseo de ver obras y problemas resueltos.