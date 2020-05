El afiche de Obregón

Cuando Alejandro Obregón empezaba a dar los primeros trazos del afiche que había ofrecido a Cartagena con motivo de los 450 años de su fundación, el gobernador de Bolívar, Tico Rodríguez, puso en duda que fuera Pedro de Heredia quien estuviera pintado en el lienzo.

Obregón soltó una carcajada, tomó un Tres Esquinas y dio un pincelazo en la nariz del español diciendo: “Toma desnarigado” y le marcó la cicatriz que en vida llevó desde que lo emboscaron en Madrid. A la india Catalina le pintó un bello adorno en el cabello. Una exótica flor que en Navidad recogen los pájaros por el volcán del totumo. Abajo tenía escrito: “Si usted quiere a Cartagena, por favor no venga”. Tico estupefacto replicó diciéndole: “Maestro, eso no puede ser así, los ministros y los invitados de Bogotá ¿qué van a decir? Hombe Tico, ojalá no vengan”, dijo Obregón.

El seguimiento del afiche lo hacía María Elisa Moncaleano, pero había momentos de imposible ingreso al taller. El maestro no le abría la puerta a nadie. Por un ojo de buey que daba hacia la calle salía una estela copiosa de humo con olor a marihuana y se escuchaba una risa de carnaval y una deliciosa música de gaita. Tal vez durante un momento de esos, volando por los cielos de la Popa y la aldea de Zamba, se inspiró en Heredia y en Catalina, la india más hermosa de los mokanaes.

Durante una visita del presidente Belisario Betancur a Cartagena, fueron a la casa del maestro y lo encontraron sin camisa y en calzoncillos. Obregón saludó al presidente, a Tico y a Toño Pretelt, alcalde de Cartagena. Belisario los deleitaba con su prosa y mirando a Toño dijo: “Además de presidente, el único cargo que quisiera es el de alcalde de Cartagena, es un privilegio ser alcalde de esta querida ciudad”.

Por suerte el maestro ya había quitado su nota irreverente del lienzo y al preguntar el presidente cuál sería la frase que remataría la obra, Tico se adelantó: “Dice Alejandro que a Cartagena no es suficiente quererla y que ese amor debe traducirse en obras y solidaridad. La frase que me sale del alma es: ¡Démosle a Cartagena algo más que amor!”. El maestro arrugó el rostro, tomó el pincel y delante de ellos así lo escribió. Tico descansó, Belisario y Toño aplaudieron y la frase así quedo acuñada.

Mientras en la Alcaldía, Tico Rodríguez y Toño Pretelt, entregaban orgullosos el fantástico afiche, Obregón seguía pintando en su taller, celebrando con la convicción de sus pensamientos. Alguien que tocó su puerta escuchó una voz contundente: “Hoy no estoy para nadie”.