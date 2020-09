No se necesita ser abogado para entender CIVISMO. Ni Psicólogo para entender la división Política actual.

Crecimos fieles a normas sociales básicas contra: Los abusos del brabucón “bully” del colegio; El respeto a las filas; Los derechos del peatón; El respeto a la propiedad ajena, y demás normas, derechos y deberes que un ciudadano tiene como participe de una sociedad sana. Y cuando estas normas se ven quebrantadas, acudimos a: El prefecto de disciplina del colegio; al apoyo social, contra los “colados” en una fila, o un policía que amoneste al chofer infractor del paso-cebra o aprenda al ladronzuelo. Cuando estas normas se ven quebrantadas a un mayor nivel social, con grupos armados los desenlaces aunque diferentes, siguen un patrón similar.

La influencia del cine, y los medios de comunicación tienen hoy una amplificación enorme en los medios sociales. Los recursos actuales del cine y TV son las emociones más fuertes, odio, la violencia y la venganza. Vemos con antipatía como la maldad personificada en un odioso personaje, se burla de las leyes, abusa a sus víctimas, de cómo los instrumentos de una vida social dentro del civismo y la paz, son burlados por el abusador, nos hacen sentir el sufrimiento de las víctimas de la forma más repugnante posible, para finalmente justificar la violencia al margen de estas normas, hasta extremos como una muerte violenta al perpetuador. El final feliz se centra en la venganza del abusado. “Ojo por Ojo, Diente por Diente”.

Un Estado débil sin presencia en muchas regiones fue un hecho incontrovertible al auge del narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo. La Violencia de ellas ha generado pobreza en esas regiones donde la seguridad no existió y las reglas de juego no eran ni estables ni predecibles.

Es difícil explicar las causas de esa debilidad histórica. Algunos dicen que la pobreza y la desigualdad generan la violencia y debilidad del Estado. Otros que es culpa de la élite en Bogotá donde, desde la constitución de Nuñez (1886), maneja al país haciendo uso de una inteligencia siniestra en las élites regionales a cambio de apoyo a su poder central. Otros han explicado la debilidad del Estado como producto de una economía igualmente precaria, con un sector exportador de baja tributación, generando un Estado inoperante, capado a consolidar, sólidas instituciones para la participación civil y republicana.

Una Alternativa Triunfal. Pero “Ojo por Ojo” deja al mundo ciego. Sin embargo esa solución encierra una carga emocional redentora enorme a las víctimas, tal cual como en las películas. Sin una ley presente, tomarse la ley por mano propia, tiene un contenido emocional redentor enorme. El discurso de una mano fuerte a tu lado, se vuelve el mejor escudo emocional. Es una solución PARA YA!, al sufrimiento presente; no hay que esperar al mañana. Es El Encanto de la Autocracia. Dentro de la desesperación, una Autocracia será efectiva y rápida y La Democracia un riesgo. Los ejemplos del pasado del Nazismo o Fascismo terminan como postulados políticos sin ninguna carga emocional que le den respaldo popular a sus emociones. La popularidad del lema de Uribe “Mano Dura Corazón Grande” fue una promesa de un Estado fuerte y PRESENTE con Leyes. Con esto rendirse en un “encogerse de hombros” o suicidarse, quedaban derrotados y al margen. Y fue un lema tanto política como en práctica acertada.

Una salida emocional victoriosa al sufrimiento de la violencia y una renunciación final a la derrota o el suicidio alternativo. Albert Camus, en su libro “El mito de Sísifo” describe el suicidio como: “El melodrama, de confesar que no entendemos la vida o ella nos supera, es la ausencia de toda razón profunda para vivir, el carácter insensato de esa agitación cotidiana y la inutilidad del sufrimiento. Es un destierro sin remedio, pues está privado de los recuerdos de una patria perdida o de la esperanza de una tierra prometida, es reconocer, sin más explicaciones, que hay un lazo directo entre ese sentimiento y la aspiración a la nada.” Pero si nos quedamos con la mano dura, falta ver de quien es esa mano.

El Poder Corrompe. La “autocracia” va mano a mano con la propaganda política de debilitamiento y desprestigio de las instituciones “Gubernamentales”. Somos conscientes del genocidio en la frase “Un Líder Un Pueblo”. Hoy por hoy mientras las publicaciones de corrupciones regionales de entidades gubernamentales democráticas (Alcaldías, Gobernaciones y demás) además de debilitar las instituciones que pretenden dar cuerpo y cabida a la participación ciudadana, se usan una forma de promocionar al UN poder autocrático a nombre de personas que de esta forma “juren lealtad” al jefe, en lugar de a las leyes e instituciones democráticas. Así de esta forma, la autoridad centrada en personas se perpetúa, y la democracia se extingue. La máxima “El Poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente” se encuentra escondida dentro de la presencia de este Estado Fuerte que intentaba resolver el caos. Entre las masas vociferantes que hoy claman por Justicia está la respuesta a la pregunta, y el Poder para que fue usado?. Un Poder que como un cáncer que se extiende por las instituciones democráticas, y bajo el lema de “Justicia y Eficiencia”, la autocracia justifica la privatización, la venta o cesión de los activos de la nación, en concesiones, no por medio de subastas sino simplemente a dedo, con señalar su aliado político igual que en los regímenes Comunistas.

El Reto Internacional. Las acusaciones típicas de un bando en Colombia es que existe una confabulación iniciada en el Foro de Brasil, por imponer el comunismo al estilo Cuba, Venezuela y Nicaragua, en Colombia. Es el fantasma del comunismo. Un sistema que en esos países ha sido la bancarrota económica, pero principalmente una corrupción galopante de la elite AUTOCRATICA que los gobierna. Los postulados de la Oposición de Ley Paz & Orden, por otro lado no goza de popularidad y termina corroborado la ineficacia del gobierno contra la corrupción. Así cuando los autócratas tildan de Comunista a su oposición esta acusación lleva dentro implícito, el apoyo a una autocracia dominante. Pero falta ver si es verdad al comunismo al que se oponen.

Por otro lado es imposible desconocer los esfuerzos del Gobierno actual de los EEUU para debilitar instituciones como la OTAN, (NATO) el apoyo a la desintegración de la Unión Europea mediante el apoyo de “Brexit”, su apoyo a líderes autocráticos en Rusia, China, Filipinas y Turquía. Ellos junto al fortalecimiento de políticas económicas descritas en el libro “Confesiones de Un Sicario Económico” de John Perkins https://www.semana.com/noticias/articulo/confesiones-sicario-economico/70939-3 ) el gobierno de los EEUU y sus agencias (Agencia de Protección Nacional, CIA, Banco Mundial, etc.) se ponen las instituciones democráticas al servicio de la industria privada para adueñarse de los recursos naturales de los países del tercer mundo, o debilitar la Unión Europea (Ucrania) a través de sobornos y/o intervención militar. Paralelamente la China COMUNISTA, (El verdadero comunismo y segunda economía del mundo) desde hace más de 15 años copia las políticas anteriores usando sus bancos y contratistas, a través de su programa denominado “Iniciativa de La Franja Y la Ruta” https://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_de_la_Franja_y_la_Ruta (Belts and Roads Initiative), donde a través de la conocida “Trampa Diplomática de la Deuda China” https://es.wikipedia.org/wiki/Diplomacia_de_la_trampa_de_la_deuda hace exactamente lo mismo.

Mientras en EEUU la clase media de raza blanca, seguidora del gobierno actual de los Estados Unidos, frustrados por salarios decrecientes en los últimos 40 años buscan un chivo expiatorio, lo encuentran en las minorías, la añoranza de una época cuando estas minorías estaban oprimidas al servicio incondicional de ellos. El racismo en los Estados Unidos se equivale en Colombia a un deseo de Autocracia que supla a un gobierno débil en una economía corrompida por su clase política. Y es fácil encontrarlos dándose la mano. Sin embargo falta por definir cuál es el comunismo que con que pretenden asustar a los que apoyan las leyes, es el débil paupérrimo de Venezuela y Cuba? O el real y poderoso comunismo Chino, engordado por autócratas Americanos sedientos de mano de obra esclava, y ya echando raíces fuertes en Colombia con los convenios hechos por sus últimos tres presidentes? https://www.ambienteysociedad.org.co/wp-content/uploads/2015/11/Inversiones-Chinas-Colombia-convenios-cooperacion.pdf Después de leer este informe, No estamos en peligro de estar como Venezuela con sus recursos petroleros en manos chinas. Es que ya con los convenios firmados estamos empezando a empeñar nuestro país a la china comunista. A los Chinos no les interesa ninguna ideología, si les interesara Cuba, Nicaragua y Venezuela no se estarían muriendo de hambre. A sus Autócratas solo les interesa el PODER. Pero la verdadera corrida de todos no es la que se ve frente al toro con el capote en la mano, no tampoco sobre la barrera. Se ve desde los palcos. Solo una mente atenta alerta de sus miedos y deseos puede ver la realidad y aprender.

Un Renacimiento? Los pensamientos anteriores a la declaración de los Estados Unidos (1776) y la revolución Francesa (1848) Fueron todos anti-autocráticos. El libertarismo o Anarquismo del siglo 19, hecho raíces y caminos totalmente opuestos, si bien en los EEUU, Francia e Inglaterra genero un federalismo y Parlamentarismo más equitativo también fue la base en Rusia y China de una autocracia tan déspota como la monarquía que intento superar.

La semilla de todo cambio siempre empieza en comunidades pequeñas, donde una causa común, y asi como la apertura del laguito une a los ciudadanos en labores cívicas que los energizan. El Nitrato de Amonio es un fertilizante con el potencial de generar cosechas abundantes, sin embargo junto a combustibles y una chispa un explosivo capaz de destrucciones enormes. El terreno político del mundo está abonado falta ver si terminamos con la explosión de un demagogo autócrata o con una sociedad más llena de civismo y una mejor democracia.