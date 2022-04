Sin duda la celebración del día 1 de mayo es un elemento que hoy en día hace parte de la cultura popular, convirtiéndose en una fecha que pertenece al calendario anual de una gran cantidad de países alrededor del mundo.

Muchas personas observan con cierta extrañeza y hasta asombro de las multitudinarias y siempre pacíficas, manifestaciones en varias ciudades del país, viendo como los manifestantes van lanzando arengas en favor de la clase trabajadora y casi siempre, en contra del gobierno de turno. Reclamando por la precariedad de condiciones de trabajo en ciertos sectores productivos y en fin, buscando mostrar al mundo su descontento por la falta de garantías de reivindicación de la clase obrera, esa clase que trabaja incansablemente y cada vez ve más disminuida su calidad de vida por la afectación a los derechos laborales por culpa de políticas gubernamentales que han ampliado gradualmente la brecha entre ricos y pobres, sin que estos últimos cuenten con buenas condiciones laborales que restablezcan un trabajo en formas decentes.

Precisamente por situaciones como las descritas es que cada vez se organizan estas numerosas marchas de protesta, pero ¿alguna vez nos hemos preguntado la razón por la cual se conmemora tradicionalmente este día?, ¿de dónde viene? ¿Quién la inicio y por qué la inició? ¿Fue por uno o por varios? Pues la respuesta es clara y para ello hay que remontarse históricamente al siglo XIX en los Estados Unidos de América, más específicamente a la ciudad de Chicago/Illinois, en donde se gestó la primera gran marcha de protesta por los derechos laborales.

Transcurría el año de 1886, una época en la que la industrialización se encontraba en un gran auge, fortaleciendo la economía luego de la finalización de la revolución Industrial que surgió en la Gran Bretaña, para luego expandirse. Las empresas apostaban por la plena productividad en sus locaciones, generando grandes ganancias por la prestación de bienes y servicios. Pero estos destellos de gran avance a niveles agigantados y que mostraban un proceso de solidificación para la economía de los Estados Unidos escondía un lado oscuro, el cual relacionaba a la gran colectividad que sostenía procesos, el brazo de gran músculo que ponía en marcha la ejecución del proceso productivo y sin el cual no era posible lograr dicho éxito. La clase trabajadora, en ese entonces denominada “clase obrera”. Y precisamente era oscuro, toda vez que los asalariados del sector productivo se veían sometidos a extenuantes horas de trabajo, las cuales no se veían reflejadas en una digna remuneración para su sostenimiento propio y el de sus familias, recordando que en este siglo, era el hombre quien sostenía la responsabilidad de llevar el pan a su hogar, por lo que una familia estadounidense tenía, por lo general, una sola fuente de ingresos, la cual no era lo suficiente para la garantía de un Bienestar.

Es por eso que empezaron a formarse pequeños grupos de trabajadores inconformes con esta situación y empezaron a unirse para formar lo que posteriormente fue conocido como el movimiento obrero, grupo que se hacía cada vez más grande y fuerte, que luchaba por el objetivo de reducir la jornada laboral de entre 12 y 18 horas a 8. La fuerza de este movimiento fue tal que el entonces Presidente de los Estados Unidos Andrew Johnson aprobó la aplicación de una jornada máxima de ocho horas diarias, una conquista que en ese momento parecía mostrar una luz al final del túnel. Pero esta victoria no llegaría solamente con noticias positivas, pues los grandes empresarios capitalistas no aceptaron esta genuina conquista lograda por el Movimiento Obrero establecida por el gobierno, oponiéndose a tener una jornada “tan corta” para aplicar a sus empresas, por lo que en algunos estados se logró por parte de las empresas, el poder establecer cláusulas que permitiesen aumentar la jornada diaria. Esto provocó el día 1 de mayo de 1886, el movimiento obrero liderara la organización de 307 manifestaciones a las que reunieron más de 80.000 trabajadores de todo Chicago, ciudad que en ese tiempo era la segunda más poblada de los Estados Unidos.

Estas manifestaciones se prolongaron por varios días, pero fue el 4 de mayo de aquella anualidad cuando se perpetró, por parte de la policía, el asesinato de 8 manifestantes, luego de que un artefacto explosivo detonara, causando la muerte a 7 miembros de la fuerza pública.

Un total de 8 personas más fueron detenidas, siendo declaradas responsables del estallido social producido en esa nación y 5 de ellas fueron condenadas a muerte, siendo llevados a la horca. Fueron entonces el tipógrafo George Engel, el carpintero Louis Lingg, quien terminó quitándose la vida en su celda antes de la horca y los periodistas Adolf Fischer, Albert Parsons y August Spies. Estos hombres fueron conocidos a partir de este suceso, como “Los mártires de Chicago”, convirtiéndose en un símbolo de lucha por los derechos de la clase trabajadora y una motivación para que tres años después se decretara el día 1 de mayo como el día en que se conmemora la jornada de ocho horas y las demandas del movimiento obrero.

Sin duda alguna, los Mártires de Chicago actuaron por el bien de la clase obrera de Estados Unidos, sin saber que marcarían un hito en la historia para jamás ser olvidados, un legado que hoy se recuerda y que siempre debemos tener presente cuando sean las 05:00 pm, pues gracias a la vida que dieron estos hombres podemos disfrutar de una jornada digna que garantice tiempo para el bienestar propio y de nuestras familias.

Hoy en día, en Colombia, parece que se ha olvidado este gran logro, pues a muchos trabajadores se les somete a extenuantes horas de trabajo sin que reciban una remuneración digna que realmente alcance para suplir las necesidades básicas de cada familia de nuestro país. Se abusa sistemáticamente de los derechos de los trabajadores Colombianos, sin que parezca que salga la luz al final de este túnel.

Por todo esto, saldremos una vez más a las calles, clamando por el respeto a nuestros derechos, pidiendo al gobierno una garantía de respeto a nuestras garantías mínimas, un salario decente, una jornada de ocho horas y un buen recargo cando se trabaja más de ocho horas, que el día vuelva a ser día, terminando a las 06:00 pm y la noche empiece cuando sea noche y no a las 10:00 pm, que es cuando se causan los recargos nocturnos.

Por lo anterior, exigimos al gobierno nacional, dar respeto a los derechos laborales de toda la clase trabajadora actual, que se busquen alternativas para evitar que se siga disminuyendo la dignidad de los trabajadores colombianos, que se retribuya la prestación del servicio de manera decente, un salario mínimo que esté por lo menos, dos puntos por encima de la inflación, que se elimine definitivamente la tercerización laboral, que se dignifique la figura de la pensión para que nuestros jóvenes puedan aspirar nuevamente a concebir esta condición como un verdadero seguro para su vejez, que se restablezca el mérito como elemento fundamental para la carrera administrativa y se reduzca al mínimo, la existencia de las OPS en el sector público y en general que apoye todas las políticas que surjan para la reivindicación de los trabajadores. De esta manera se contribuirá realmente a la construcción de una Colombia más justa.

Por todo esto y mucho más, ¡Gracias!, Engel, Lingg, Fischer, Parsons y Spies, su legado jamás será olvidado... Por eso hoy nuevamente gritamos ¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO!