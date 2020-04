Efectos paradójicos

Parece muy curioso que las cobras y ratas tuvieran tanto en común y no precisamente el ser animales. Les cuento, a mediados del siglo XIX se dio un incremento excesivo en el número de víboras en la ciudad de Delhi -India- cuando era colonia del gobierno británico, estos implementaron una política de apariencia sencilla, pagar recompensa por cada serpiente muerta, de esa manera se preveía acabar con la amenaza de morir ante una picadura. El remedio fue peor que la enfermedad pues, la comunidad como modelo de negocio se dedicó a la cría y la población de estas serpientes se exacerbó.

Igual sucedió en Hanói -Vietnam- durante la ocupación francesa, pero con las ratas. Estos roedores se multiplicaron al punto de poner en riesgo la salud pública ya que se consideraban transmisores efectivos de pestes, por ello se ofreció un pago por cada cola, el resultado ya lo sabemos.

Estos eventos son referencias históricas de lo que se conoce como “incentivos perversos o efecto cobra”, los cuales son creados con fines nobles y terminan paradójicamente con una secuela absolutamente contraria y no prevista. En la actualidad se pueden resaltar algunos ensayos, de los que no es ajeno nuestro país, v.gr. los renombrados falsos positivos, que se ven en todos los niveles siempre que exista un llamativo estímulo, no siempre pecuniario. Es decir, estos consisten en evidenciar con mendacidad el supuesto que genera el premio.

Debemos recordar otras políticas de Estado creadas para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad que terminaron un tanto mal; es el caso de los planes becarios en busca de educar a jóvenes, lo que logró el surgimiento de estudiantes fantasmas; los subsidios por hijos para familias de escasos recursos que llevaron a una procreación incomprendida; qué decir de las estrategias de salud implementadas para padecimientos comunes y raros que concluyeron en la creación de pacientes ficticios.

En verdad los hechos son diversos y abundan, están unidos por el fin malévolo de obtener provecho de la tragedia, sin importar las consecuencias.

Justamente es lo que sucede ante nuestros ojos en esta época de pandemia, donde algunos no pierden de vista la calamidad, ven en ella una jugosa oportunidad de expeler arribismo y avaricia, generando un emprendimiento muchas veces criminal, acaparando alimentos, medicamentos e insumos, para luego especular con los precios haciéndose a grandes dividendos.

No son aquellas formas loables de obtener beneficios, hoy lo tengo claro, quizá el egoísmo, ignorancia o inmadurez, sean la motivación, aun así, siempre estamos ante la posibilidad de cambiar el norte y procurar ser mejores personas. Los tiempos difíciles que atravesamos invitan a esa reflexión, proponerse el bien del otro y con esa solidaria filosofía, aportar al bienestar común.