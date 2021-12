Pensionarse es una cosa que hoy en día se hace normalmente entre los 60 y los 70 años. Sin embargo, en la mayoría de los países los gobiernos y las instituciones económicas internacionales nos dicen que, si queremos que el sistema de pensiones sea sostenible, esto es, si queremos que siga habiendo dinero en la caja cuando nos toque a nosotros jubilarnos, debemos, entre otras cosas, retrasar la fecha de nuestro retiro del mundo laboral y acostumbrarnos a la idea de que nos tocará trabajar hasta pasados los 70 años.

La mayoría de la gente cuando oye esto se escandaliza. Considera que es una vergüenza que se les exija seguir trabajando de viejos, que para algo pagaron mes a mes sus cotizaciones y que ahora tienen derecho a pensionarse y cobrar una jubilación satisfactoria. Más allá de si sería posible hacer viable el sistema de pensiones sin necesidad de retrasar la edad de jubilación, lo que sí merece, aunque sea una breve reflexión, es la idea misma de si es coherente o no retrasar la edad de jubilación o, incluso, anularla.

Cuando se idearon los sistemas de pensiones, la esperanza de vida rondaba los setenta años. Ubicar la edad de jubilación entre los 60 y los 70 suponía darnos apenas una década de retiro pagado. Hoy en día, la esperanza de vida ha subido hasta más allá de los 70, de los 80 y, en no pocos casos, de los 90. Es decir, que la jubilación ya no suele ser apenas un periodo de diez años o menos, sino que no es raro que se extienda más de veinte o incluso treinta. Parece coherente que, si vivimos más y mantenemos nuestras capacidades hasta más tarde, trabajemos también hasta más tarde.

Por supuesto, depende del tipo de trabajo y no es lo mismo un albañil que un profesor, un médico que un policía. Pero lo que no resulta muy difícil de comprender, es que ningún sistema de pensiones pensado para que la gente se muera a los diez años de comenzar a disfrutarlo pueda sostenerse si se sobrevive dos o tres veces más de lo previsto. Personalmente, como profesor de universidad que soy, me gustaría no ya retrasar la edad de jubilación, sino eliminarla. Yo quiero trabajar toda mi vida y, a ser posible, morir en acto de servicio, dando clase o al volver al despacho después de una. Hay gremios donde no se debe retrasar la edad de jubilación, sino que se debe dar la posibilidad a los afectados de retrasarla tanto como quieran y el cuerpo les aguante. Los que queremos trabajar, que nos dejen hacerlo.