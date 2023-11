La capacidad de Dumek para gestionar y convocar a los mejores se hace evidente en el equipo de empalme que ha conformado. Es necesaria una inversión en infraestructura y seguridad de, al menos, 5 billones de pesos en los próximos 4 años. Ese dinero debe provenir de nuestros recursos actuales y de préstamos, llegando incluso a ‘raspar la olla’ con la banca nacional e internacional y con todos los mecanismos disponibles. Dumek, no temas las críticas por el alto endeudamiento que asumiremos; cuando se garantiza la seguridad y los beneficios son evidentes, las voces de cuestionamiento se minimizan.

Para que esta inversión sea sostenible y no deje a la ciudad en ruinas, debemos invertir en seguridad, en infraestructura para las zonas turísticas para atraer más turismo; en los barrios de estratos altos para estimular la construcción, aumentando así la recaudación del impuesto predial; en las zonas de expansión industrial y urbana, y en la zona industrial para fomentar el establecimiento de más empresas. Se debe por valorización ofrecer servicios públicos de calidad y completos en zonas de expansión como Bayunca y alrededores, mejorar la movilidad y hacer que la ciudad sea más acogedora, aumentando el deseo de vivir y visitarla. Estas inversiones serán el motor para la creación de empleos y un mayor recaudo tributario que, a su vez, se invertirá en subsidios y mejoras para los más necesitados. En ese orden, si invertimos el orden, los aplausos del corto plazo darán paso al caos, al hambre y a la miseria. Aunque esta realidad es conocida por muchos, enfrentarla supone un alto costo político. Confiamos en que Dumek asumirá este desafío con responsabilidad.

Si los peajes representan un problema para financiar obras, podemos recurrir a los créditos, al apoyo de la nación, también considerar dragar y generar nuevos territorios, y entregarlos en concesión y otras alternativas innovadoras de financiamiento. Las playas, el Centro Histórico y gran parte de la ciudad están secuestradas por pequeños grupos de delincuentes y/o “nativos ancestrales” que se han atribuido derechos sin ser cuestionados por razones incomprensibles, una conducta que perpetúa la delincuencia y la miseria, eso debe corregirse de inmediato.

Cartagena construyó el primer ingenio azucarero, la primera refinería de Colombia, el primer parque solar conectado a la red eléctrica en una ciudad capital, el viaducto más grande del país y el canal de acceso para buques postpanamax. Es líder en turismo, logística, petroquímica, entre otros sectores. Pero nos hemos apagado, y esperamos que Dumek sea la chispa que nos “prenda” nuevamente. Dumek, sí es posible, y te invito a que no tengas miedo de hacerlo. No queremos “reparcheos”, queremos calles nuevas. No queremos “obritas”, queremos y merecemos grandes obras. Soluciones con visión a futuro, seamos ambiciosos.

Cartagena confió en ti y te dio su voto de manera masiva; ahora es tu turno de cumplir. Estamos contigo. Buen viento y buena mar.