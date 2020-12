El caso Dreyfus, que dividió a la Tercera República Francesa desde 1894 hasta su resolución en 1906, ha llegado a simbolizar la injusticia moderna en el mundo y sigue siendo uno de los ejemplos más notables de la injusticia. El escándalo comenzó en diciembre de 1894, cuando el capitán Alfred Dreyfus fue condenado por traición. Dreyfus fue condenado a cadena perpetua por supuestamente comunicar secretos militares franceses a la embajada alemana en París, y fue encarcelado en la Isla del Diablo, en la Guayana Francesa, donde pasó casi cinco años.

En 1896 salieron a la luz pruebas que identificaron al verdadero culpable, el mayor Ferdinand Walsin Esterhazy. Funcionarios militares de alto rango suprimieron las nuevas pruebas, un tribunal militar absolvió a Esterhazy y el ejército puso cargos adicionales contra Dreyfus, basados en documentos falsificados. En 1906, Dreyfus fue exonerado y reinstalado como mayor en el ejército francés.

El caso Arango Bacci, (Contralmirante) guarda tres similitudes de injusticia con el caso Dreyfus: fue incriminado por oficiales de alto rango de la Armada Nacional y Mindefensa, de ser narcotraficante en 2008 y haber movido una fragata para permitir el paso de una lancha gofast con cocaína; fue puesto preso durante 18 meses y su retiro de la institución. Esto no solo causó un escándalo a nivel nacional, unos lo consideraban culpable otros no, hasta tal punto que en la Armada Nacional se ordenó de no hablar del caso.

Fui uno de los defensores del contralmirante Arango Bacci: en el 2008 me encontraba como rector de la Universidad Los Libertadores cuando una tarde llegó a mi oficina para que lo defendiera. Mis palabras fueron: “Está seguro Gabriel, si veo que eres culpable soy el primero en acusarlo, pero si eres inocente te defenderé contra viento y marea”, y él me contestó: “Sr. almirante, soy inocente”. Así analizando todos los documentos del caso pude darme cuenta de la injusticia que se estaba cometiendo y elaboré un documento de defensa demostrando que el movimiento y orden de la fragata en ningún momento había sido para evitar la captura de la gofast, por el contrario, había sido para capturarla. Esto fue el principio del fin de una injusticia.

En 2009 la CSJ lo exoneró dejándolo en libertad y hace unos días el Consejo de Estado ordenó una indemnización monetaria y una declaración pública de la Fiscalía pidiendo disculpas al contralmirante Arango.

Quedan pendientes dos cosas: una, que la Armada lo restituya y lo ascienda al siguiente grado, y dos, que los verdaderos culpables sean condenados.