Dr. Petro, el béisbol existe

Señor presidente de la República de Colombia, no pretendo para nada hacer reclamaciones, ni ningún tipo de premisas para obligarlo a que haga algo, no señor, no pretendo eso. Solo quiero hacerle una pequeña ilustración de lo que es el béisbol en esta zona de Colombia, el único deporte de conjunto que le ha dado dos veces títulos mundiales y uno del Caribe, y el cual creo que usted conoce poco, y que se practica con mucha escasez en toda la costa, sobre todo en su natal Ciénaga de Oro, donde hay un puñado de muchachos que tratan de emular a los Grandes Ligas, para tratar de mejorar su nivel de vida, o salir de una casa de palma y bahareque, para hacerle una de material a sus padres.

Así nos lo manifestó un muchacho que está tratando de salir adelante y darle un mejor nivel de vida a su familia, se trata de GUSTAVO CAMPERO, oriundo de un corregimiento que queda entre Lorica y San Antero, llamado NUEVO AGRADO, que con su dinero donó un terreno para que los muchachos practiquen béisbol, algo que ningún gobierno es capaz de hacer.

Dr. Petro usted como experto en economía debe saber que el deporte es un jalonador de oportunidades en el factor económico, sobre todo a nivel profesional, y en el nivel del béisbol si que ese factor es preponderante al momento de firmar un muchacho, ya que las firmas son muchas veces en cantidades directamente proporcionales a su talento y desempeño, o sus “herramientas” como se le llama en el argot de los cazatalentos.

En Colombia en los últimos 15 años en bonos por firmas a prospectos por las Organizaciones de la MLB, se han entregado aproximadamente 25 millones de dólares, con lo cual estos muchachos han mejorado su nivel de vida, y la de sus familias. Y qué decir de los contratos millonarios de los que se han establecido en las Mayores, la cifra sobrepasa los 200 millones en moneda de los Estados Unidos de América.

Dr. Petro estamos seguros que si su gobierno se dedica a invertir en el deporte de la pelota caliente, haciendo escenarios, dando apoyo a los gobiernos locales para su desarrollo, estamos convencidos que muchos más jóvenes no se dejarán seducir por los grupos armados, por las drogas o por cualquier distractor que atente contra su estilo de vida. Solo en Sincelejo, la tierra de su esposa, Verónica Alcocer, hay más de 500 niños que quieren ser Grandes Ligas, pero que ojalá por negligencia y falta de apoyo no ingresen a un grupo al margen de la ley, cuando vean que sus sueños no se pueden cumplir. Dr. Petro el deporte del béisbol es constructor de paz.

Dr. Gustavo Petro, en Córdoba, la tierra de sus ancestros hay aproximadamente 1000 niños y jóvenes que tratan de abrirse camino en el béisbol profesional, muchachos de San Antero y Lorica, ya han dado un paso importante en el béisbol de la MLB, pero falta mucho más apoyo, con escenarios, con adecuación con planificación y que haya el respectivo apoyo del gobierno que usted preside, y de esta manera atraer mejor calidad de vida hacia estas poblaciones.

Por último, Dr. Petro, quiero decirle que ahora mismo en el hermano país de Venezuela, un equipo de béisbol de Montería, llamado VAQUEROS, está dando mucho de qué hablar, pero de manera muy positiva de nuestra tierra colombiana, y esto es gracias al béisbol. Estos gladiadores tuvieron que irse en bus hasta Maracaibo, y después tomar un avión hasta Caracas, porque no tenían el apoyo del gobierno nacional. Lindo ver en la camiseta de los países de México, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Curazao, Panamá, el logo que dice PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, pero desafortunadamente en la camiseta de nuestro país no está, ya que creo que usted no sabe que el béisbol existe y le está dando la oportunidad a muchos jóvenes de cambiar sus vidas. Dr. Petro, EL BÉISBOL EXISTE. DIOS LO BENDIGA SEÑOR PRESIDENTE.