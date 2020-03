Dos visionarios

En Europa de tiempo en tiempo surgían unos personajes que eran catalogados como visionarios. Uno de los más conocidos fue el médico francés Michel Nostredame o Nostradamus, autor de varios libros. “Las Profecías de Nostradamus” fue el libro más popular. Las visiones de este médico eran sorprendentes y aterradoras. Por ejemplo predijo: “la ascensión al poder de Napoleón en Francia y de Hitler en Alemania, el uso de las bombas atómicas en el Japón, el asesinato de los hermanos Kennedy y el atentado a las Torres Gemelas”.

Por contraste Bill Gates es el visionario moderno que a la vez es un magnate, empresario informático y filántropo. Fue el fundador de la empresa Microsoft. Gates el año 2015: dictó una conferencia en una reunión de TED (Tecnología, Entretenimiento, Diseño). Allí sostuvo que el mayor riesgo de una catástrofe global no sería una guerra nuclear, sino una pandemia. “Si algo mata a más de 10 millones de personas en las próximas décadas es más probable que sea un virus altamente infeccioso y no una guerra. No serán misiles, sino los microbios, los virus. Gates fue un visionario capaz de predecir la tragedia del coronavirus, COVID-19, y sus efectos devastadores. Abrigamos la esperanza de que esa razonada visión de Bill Gates no sea catastrófica.

De contera acusó a los que manejan la riqueza y el poder en el mundo: “Invertimos una gran cantidad de dinero en armas nucleares, misiles y muy poco en sistemas para detener las epidemias. No estamos preparados para la siguiente pandemia”. Durante su exposición el filántropo estadounidense explicó que la falla no residía en que el sistema no funciona en forma adecuada, sino en que no existían tales sistemas. La palmaria demostración fue la aparición del virus del Ébola que causo millonarias pérdidas de vidas humanas en Guinea, Liberia, inclusive Estados Unidos, España, Reino Unido. Con mortalidad del noventa por ciento.

En consecuencia debemos concluir que Gates es un auténtico genio de la tecnología; que además de su innata capacidad de invención es también un visionario moderno. Bill Gates posee una gran fortuna. Ha sido galardonado en reiteradas ocasiones por la enorme labor humanitaria de ayuda, que en compañía de su esposa realiza en su organización: “Bill & Melinda Gates Foundation”, cuyo principal objetivo es la investigación y prevención de enfermedades infecciosas en países del Tercer Mundo, en la lucha contra afecciones como la tuberculosis, el sida, la malaria o la poliomielitis.

Gates creó un ambicioso proyecto que era su gran sueño, sobre el “cambio climático”, el cual estuvo a punto de materializarse; sin embargo, lo interrumpió la nueva e insensata guerra comercial entre Estados Unidos y China.