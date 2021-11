Leí con detenimiento el excelente especial de El Universal, publicado el día 25 de octubre de 2021, con el título: “Pobreza, la pesadilla de Cartagena”. Y entre estadísticas atroces de miseria y hambre, aparecieron algunas historias – con nombre propio – donde podíamos dimensionar el drama cotidiano de vivir en la pobreza extrema. De esas historias, quiero referirme al caso de Maite Romerín García.

La señora Maite representa el típico caso de la miseria en el país: vive a orillas de la Ciénaga de la Virgen, en una pocilga diminuta de cartón, zinc y retazos de madera, conviviendo entre mosquitos, ratas, olores nauseabundos y agua putrefactas. Sin embargo, como es típico en estos casos, ella tiene 38 años y 6 hijos, la mayoría nacidos en los últimos 7 años. De ahí que me pregunte: ¿cómo es posible, en pleno siglo 21, en la propia época de la informática y las bases de datos, que una señora en condiciones de miseria, pueda tener 6 hijos y el Estado no haya intervenido para frenar semejante tragedia?

Por favor, ¿cómo vamos a solucionar la miseria en el país, si nadie está actuando desde el verdadero origen del problema, tal como lo pediría a gritos el sentido común? ¡Toca frenarlo desde su cabeza! Es que estamos desbordados con tanta gente atrapada en “la trampa de la pobreza”, con sus consecuencias sabidas de embarazo adolescente, prostitución, drogadicción, hogares disfuncionales, desescolarización, pandillismo... para nombrar algunas, y el Estado atrás, apagando incendios, ahogado en deudas, donde obviamente jamás alcanzarán los recursos para subsidiar a tanta gente. Por ello, nuevamente me pregunto: ¿y dónde están los derechos de esos niños venidos a la miseria? ¿Acaso el Estado no tiene una base de datos, con cédula en mano, para que una persona como Maite quede limitada, digamos, hasta dos o tres hijos? Es decir, ¿me van a hablar de los “derechos” que ella tiene para reproducirse hasta donde le venga en gana (que llegue a 9 hijos, por ejemplo), mientras nadie piensa en las consecuencias de sus actos? Y los padres - de pipí alegrón – también están en la obligación, cédula en mano, a ser identificados por el Gobierno, para que no sigan – cuál padrote equino de paso fino – preñando y regando hijos por la pradera del subdesarrollo, sin el menor asomo de culpabilidad y responsabilidad. No señor. ¡Vasectomía con ellos!

Nos llenamos la boca diagnosticando la pobreza y las desigualdades en Colombia, y jamás lo vamos a solucionar mientras no enfrentemos el problema desde su origen.