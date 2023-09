Hoy escribo estas palabras bajo un profundo sentimiento de nostalgia y gratitud. No puedo evitar recordar el año 1993, cuando tuve el privilegio de conocerlo. Fue un año antes de la triste partida de mi padre, el norte de mi vida. En ese momento de dificultad, don Aníbal se convirtió en una figura de gran importancia, por ser muy práctico, generoso y preciso en sus consejos.

En 30 años, complementé gracias a él valores fundamentales que han dejado una huella imborrable en mí. Su sabiduría, humildad, trabajo y constancia fueron ejemplos claros de cómo llevar una vida plena y significativa. Recuerdo con cariño las conversaciones que tuvimos, en donde compartíamos sus experiencias como emprendedor del sector portuario. Siempre se destacaba porque veía lo que otros no. Fue uno de los grandes promotores de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena cuando muchos no creían en ella. Su naturaleza era ayudar a los demás y brindar un apoyo desinteresado a quienes lo rodeaban, convirtiéndose así en un referente que perdurará por siempre.

Recuerdo frases que nos decía en nuestras juntas: “Ojo con esto”, “Estudiemos esto”, “Óiganme bien”, “No hagamos lo que queremos hacer, sino lo que debemos”, “Contratemos a los expertos para no equivocarnos”. Con estas palabras nos ponía los pies en la tierra y siempre acertaba.

A través de sus enseñanzas, aprendí la importancia del trabajo arduo y la dedicación para alcanzar mis metas. Su ejemplo me mostró que no hay límites para perseguir nuestros sueños, salvo los éticos, y que la constancia es clave para superar cualquier obstáculo. Don Aníbal Ochoa nos deja un legado invaluable no solo para su familia y sus amigos, sino también para esta ciudad; su aporte ha marcado y seguirá marcando la diferencia.

A su familia, gracias y más gracias por apoyarlo y consentirlo tanto; estoy plenamente convencido de que desde el cielo él, orgulloso y protector, seguirá acompañándolos. Mi compromiso con ustedes, como alguna vez le expresé a él, es total e incondicional.

Querido don Aníbal, agradezco a Dios haberlo conocido y haber disfrutado de su amistad cariñosa y transparente. Espero, cuando me toque partir, encontrarlo en el más allá con la única condición de que, en compañía de doña Ceci, su amor eterno, nos vuelva a cantar, con un mariachi, su canción ‘Chacha linda’. Mientras tanto, sus palabras y consejos seguirán estando presentes en las vidas de quienes, como yo, tuvimos el invaluable honor de conocerlo y estimarlo.

Al concluir este artículo, que me surgió del alma, no puedo evitar decir que lo voy a extrañar. También, que mis grandes amigos y maestros se han ido yendo. Sabemos que es la ley de la vida, pero es duro.

¡Buen viento y buena mar, mi querido amigo, don Aníbal!