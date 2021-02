Si bien es cierto que la educación a distancia en la escolaridad marcó un cambio garrafal en el aprendizaje desde todos sus aspectos, también lo es que a los docentes les ha tocado una titánica labor para lograr que en esta peculiaridad, a los niños y jóvenes estudiantes se les haga ameno, agradable o motivador el hecho de tener que resistir detrás de una pantalla de computador a la “Seño o al Profe”, haciendo malabares para poder atrapar la concentración del chico. No es tarea fácil para nadie, no es lo pensado o lo esperado con la agravante del problemas de internet en la conexión saturada, el micrófono no sirve, la cámara se dañó y un sinnúmero de excusas para no dar la cara de manera directa y plana a través de una pantalla. Educar es sacar a la luz todo lo que hay dentro de ese ser humano que tenemos frente para lograr de él una integralidad a través de cada enseñanza que va de la mano con los modales, la ética, la asignatura, la responsabilidad, el cumplimiento, inculcando en ellos el deseo de escalar para lograr grandes metas y ser personas de bien necesarias para la sociedad. Esta virtualidad escolar que entre otras se convirtió en batalla campal para muchos padres que les toca trabajar desde casa y al tiempo ser los guardianes y mentores de sus hijos para que cumplan con sus programas, ha dejado un sinsabor en muchos estudiantes porque tienen la necesidad de seguir aprendiendo y ser guiados en el cara a cara, con el ejemplo, con la experiencia presencial que los hace crecer en ese camino colectivo, con sus compañeros, amigos, profesores, trabajadores, conductores de ruta, etc. El docente ha resistido las verdes y las maduras, para estar al día les ha tocado atiborrarse de capacitaciones (nuevas plataformas) donde supuestamente todo estará más claro y más práctico para el estudiante, lo que desconocen muchos es todo el andamiaje que hay detrás de una plataforma de estas para que el joven al hacer clic, encuentre todo masticado porque los tiempos, la no presencialidad, la mala conexión, se devoran los minutos y atender 30 o 40 chicos al tiempo hace que un período de 50 minutos, se convierta en una clase de 30 minutos. Y después el docente sigue en casa, alimentando la plataforma, calificando los trabajos anexados a la plataforma, atender individualmente a los padres a través de correos, actas, etc. y el trabajo se convierte en una carga excesiva y los resultados no son los esperados. Ojalá (esta alternancia), lo que suma a este caos, presenciales y/o en casa, encuentre una solución. Fui docente durante 30 años hasta el año pasado, lo seré siempre (de otra manera). Educar es tomar de la mano y sacar a la luz.

*Escritora.