Disfrutar la vida

Con el paso de los años vemos cómo familiares y amigos muy apreciados se van enfermando, algunos luchan y salen adelante, pero otros, desafortunadamente, parten. En esos momentos nos damos cuenta de que la vida es corta y debemos disfrutarla al máximo. Eso me lleva a reflexionar sobre las cosas en que me gustaría enfocar mi tiempo y esfuerzo para que, cuando llegue el momento de irme, lo pueda hacer con la serenidad de haber disfrutado mi paso por este mundo. Me gustaría compartir la lista de prioridades de aquellas cosas que disfruto.

Un primer aspecto es evitar pensar en objetivos inalcanzables y mejor enfocar la energía en aquellas que están a la mano y que nos brindan la tranquilidad necesaria para continuar en la lucha diaria. En mi caso, ese estado me lo brinda mi familia, no necesariamente debe ser lo mismo para todos. No se trata de algo extraordinario, simplemente estar con ellos cuando me necesitan y poder, a su vez, contar con ellos cuando los necesito. No tiene que ser en un lugar especial, puede ser sentados en una mecedora disfrutando las experiencias vividas diariamente.

Cada día compartimos también muchos momentos con los compañeros de trabajo. Con ellos tenemos momentos difíciles y otros agradables, pero con los años vamos aprendiendo a disfrutar las cosas positivas de cada uno. Deja mucha satisfacción cuando el trabajo en equipo permite enfrentar los problemas diarios con la serenidad suficiente para resolver cada dificultad y avanzar con las labores emprendidas. Eso muchas veces implica aceptar a las personas que pueden ser diferentes y lograr también que ellos nos acepten con nuestros defectos y virtudes.

Otro de mis placeres es escribir, contar historias me conectan con muchas personas. Generalmente lo hago sobre temas de mi profesión que intento dar a conocer en un lenguaje claro. En algunas ocasiones lo logro y en otras no tanto. Haber sido seleccionado como el columnista más leído por los líderes en Bolívar me hace pensar que el mensaje está llegando, lo cual implica una gran responsabilidad. Aprovecho esta ocasión para agradecer a mis lectores que se toman su tiempo cada domingo para leer mis columnas.

Por último, no debemos olvidar a los amigos que nos brinda la vida. Con algunos mantenemos un contacto permanente que nos permite disfrutar la evolución de nuestro día a día. Con otros guardamos grandes recuerdos de buenos momentos vividos. Tal vez un gran placer es reencontrarnos con esos viejos amigos y conversar con ellos como si el tiempo no hubiese pasado.

Para terminar, quiero invitarlos a disfrutar cada instante de esos momentos que nos llenan de grandes satisfacciones. Con los años ojalá podamos concentrarnos en lo que disfrutamos y evitar en la medida de lo posible lo que nos impida ser feliz.